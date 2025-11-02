    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNike (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nike (B)

    Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Nike (B) Aktie im Überblick.
    10 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nike (B) Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Nike (B) Aktie beträgt 81,15 EUR. Die Nike (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,64 %.

    Analysten und Kursziele für die Nike (B) Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DZ Bank 85,00 +31,60 % -
    JPMorgan 100,00 +54,82 % -
    DZ BANK - - 01.10.2025
    BARCLAYS 70,00 +8,38 % 01.10.2025
    UBS 71,00 +9,92 % 01.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 90,00 +39,34 % 01.10.2025
    JPMORGAN 100,00 +54,82 % 01.10.2025
    BERENBERG 70,00 +8,38 % 02.10.2025
    RBC 85,00 +31,60 % 09.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 90,00 +39,34 % 13.10.2025
    GOLDMAN SACHS 89,00 +37,79 % 30.09.2025
    JEFFERIES 115,00 +78,05 % 30.09.2025
    RBC 90,00 +39,34 % 30.09.2025

    Nike (B)

    0,00 %
    -6,02 %
    -4,67 %
    -15,80 %
    -20,04 %
    -40,65 %
    -45,29 %
    -5,48 %
    +861,43 %
