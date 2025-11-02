Aktie kaufen oder verkaufen
Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: wu yi - unsplash
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nike (B) Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nike (B) Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nike (B) Aktie beträgt 81,15€ EUR. Die Nike (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,64 %.
Analysten und Kursziele für die Nike (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|85,00€
|+31,60 %
|-
|JPMorgan
|100,00€
|+54,82 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|01.10.2025
|BARCLAYS
|70,00€
|+8,38 %
|01.10.2025
|UBS
|71,00€
|+9,92 %
|01.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|90,00€
|+39,34 %
|01.10.2025
|JPMORGAN
|100,00€
|+54,82 %
|01.10.2025
|BERENBERG
|70,00€
|+8,38 %
|02.10.2025
|RBC
|85,00€
|+31,60 %
|09.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|90,00€
|+39,34 %
|13.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|89,00€
|+37,79 %
|30.09.2025
|JEFFERIES
|115,00€
|+78,05 %
|30.09.2025
|RBC
|90,00€
|+39,34 %
|30.09.2025
