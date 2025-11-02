Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nike (B) Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nike (B) Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike (B) Aktie beträgt 81,15€ EUR. Die Nike (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,64 %.