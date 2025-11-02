Nokia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nokia Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Nokia Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Nokia Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nokia Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nokia Aktie beträgt 5,30€ EUR. Die Nokia Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,01 %.