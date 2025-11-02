Aktie kaufen oder verkaufen
Nokia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nokia Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Nokia Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Nokia Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nokia Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nokia Aktie beträgt 5,30€ EUR. Die Nokia Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,01 %.
Analysten und Kursziele für die Nokia Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|6,00€
|+0,74 %
|-
|UBS
|4,00€
|-32,84 %
|-
|JPMorgan
|6,00€
|+0,74 %
|-
|JPMorgan
|6,00€
|+0,74 %
|-
|JEFFERIES
|4,00€
|-32,84 %
|10.10.2025
|UBS
|4,00€
|-32,84 %
|23.10.2025
|JPMORGAN
|5,00€
|-16,05 %
|23.10.2025
|JPMORGAN
|6,00€
|+0,74 %
|23.10.2025
|JEFFERIES
|6,00€
|+0,74 %
|27.10.2025
|JPMORGAN
|6,00€
|+0,74 %
|28.10.2025
-4,46 %
+21,24 %
+58,16 %
+74,29 %
+44,45 %
+40,76 %
+113,95 %
-6,93 %
-53,43 %
