Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novartis Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 99,20€ EUR. Die Novartis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,87 %.