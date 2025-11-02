Aktie kaufen oder verkaufen
Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novartis Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 99,20€ EUR. Die Novartis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,87 %.
Analysten und Kursziele für die Novartis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|95,00€
|-11,77 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|120,00€
|+11,45 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|120,00€
|+11,45 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|120,00€
|+11,45 %
|06.10.2025
|UBS
|95,00€
|-11,77 %
|10.10.2025
|UBS
|95,00€
|-11,77 %
|10.10.2025
|JPMORGAN
|95,00€
|-11,77 %
|20.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|120,00€
|+11,45 %
|21.10.2025
|JEFFERIES
|110,00€
|+2,16 %
|24.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|108,00€
|+0,31 %
|27.10.2025
|JEFFERIES
|110,00€
|+2,16 %
|28.10.2025
|JEFFERIES
|110,00€
|+2,16 %
|28.10.2025
|JPMORGAN
|95,00€
|-11,77 %
|28.10.2025
|UBS
|95,00€
|-11,77 %
|28.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2025
+0,15 %
-4,38 %
-0,93 %
+8,62 %
+7,55 %
+30,93 %
+58,85 %
+47,15 %
+1.477,35 %
