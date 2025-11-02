    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis

    Novartis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Novartis Aktie im Überblick.
    9 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Novartis Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novartis Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Novartis Aktie beträgt 99,20 EUR. Die Novartis Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,87 %.

    Analysten und Kursziele für die Novartis Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 120,00 +11,45 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 120,00 +11,45 % 06.10.2025
    UBS 95,00 -11,77 % 10.10.2025
    JPMORGAN 95,00 -11,77 % 20.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 120,00 +11,45 % 21.10.2025
    JEFFERIES 110,00 +2,16 % 24.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 108,00 +0,31 % 27.10.2025
    JEFFERIES 110,00 +2,16 % 28.10.2025
    UBS 95,00 -11,77 % 28.10.2025
    DZ BANK - - 29.10.2025

    Novartis

    +0,15 %
    -4,38 %
    -0,93 %
    +8,62 %
    +7,55 %
    +30,93 %
    +58,85 %
    +47,15 %
    +1.477,35 %
    ISIN:CH0012005267WKN:904278

