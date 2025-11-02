Oracle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Oracle Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Oracle Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Oracle Aktie beträgt 359,20€ EUR. Die Oracle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,78 %.