Oracle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Oracle Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Oracle Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Oracle Aktie beträgt 359,20€ EUR. Die Oracle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,78 %.
Analysten und Kursziele für die Oracle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|400,00€
|+52,32 %
|-
|RBC
|310,00€
|+18,05 %
|03.10.2025
|BERENBERG
|306,00€
|+16,52 %
|17.10.2025
|JEFFERIES
|400,00€
|+52,32 %
|17.10.2025
|UBS
|380,00€
|+44,70 %
|20.10.2025
+0,66 %
-6,88 %
-5,63 %
+2,27 %
+42,05 %
+192,85 %
+371,33 %
+548,40 %
+13.445,89 %
