    Oracle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Oracle Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Oracle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Oracle Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Oracle Aktie beträgt 359,20 EUR. Die Oracle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,78 %.

    Analysten und Kursziele für die Oracle Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 400,00 +52,32 % -
    RBC 310,00 +18,05 % 03.10.2025
    BERENBERG 306,00 +16,52 % 17.10.2025
    JEFFERIES 400,00 +52,32 % 17.10.2025
    UBS 380,00 +44,70 % 20.10.2025

    Oracle

    +0,66 %
    -6,88 %
    -5,63 %
    +2,27 %
    +42,05 %
    +192,85 %
    +371,33 %
    +548,40 %
    +13.445,89 %
    ISIN:US68389X1054WKN:871460

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 238,67$, was einem Rückgang von -9,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    1 im Artikel enthaltener Wert
    Aktie kaufen oder verkaufen Oracle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 5 Analysten die Oracle Aktie eingestuft.