Pernod Ricard Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Pernod Ricard Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Pernod Ricard Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Pernod Ricard Aktie beträgt 113,20€ EUR. Die Pernod Ricard Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,52 %.
Analysten und Kursziele für die Pernod Ricard Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|110,00€
|+29,75 %
|16.10.2025
|UBS
|87,00€
|+2,62 %
|16.10.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|129,00€
|+52,16 %
|16.10.2025
|JEFFERIES
|120,00€
|+41,54 %
|16.10.2025
|JEFFERIES
|120,00€
|+41,54 %
|16.10.2025
-0,66 %
-4,60 %
+0,95 %
-10,05 %
-28,10 %
-51,67 %
-38,54 %
-20,14 %
+113,29 %
