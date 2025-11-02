    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPernod Ricard AktievorwärtsNachrichten zu Pernod Ricard

    Pernod Ricard Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Ralf - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Pernod Ricard Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Pernod Ricard Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Pernod Ricard Aktie beträgt 113,20 EUR. Die Pernod Ricard Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,52 %.

    Analysten und Kursziele für die Pernod Ricard Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    RBC 110,00 +29,75 % 16.10.2025
    UBS 87,00 +2,62 % 16.10.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 129,00 +52,16 % 16.10.2025
    JEFFERIES 120,00 +41,54 % 16.10.2025
    JEFFERIES 120,00 +41,54 % 16.10.2025

    Pernod Ricard

    -0,66 %
    -4,60 %
    +0,95 %
    -10,05 %
    -28,10 %
    -51,67 %
    -38,54 %
    -20,14 %
    +113,29 %
    ISIN:FR0000120693WKN:853373



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



