Pernod Ricard Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Pernod Ricard Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Pernod Ricard Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Pernod Ricard Aktie beträgt 113,20€ EUR. Die Pernod Ricard Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,52 %.