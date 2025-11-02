Pfizer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Pfizer Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Pfizer Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Pfizer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Pfizer Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer Aktie beträgt 32,40€ EUR. Die Pfizer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,44 %.