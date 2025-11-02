Aktie kaufen oder verkaufen
Pfizer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: Christophe Gateau - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Pfizer Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Pfizer Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Pfizer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Pfizer Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer Aktie beträgt 32,40€ EUR. Die Pfizer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,44 %.
Analysten und Kursziele für die Pfizer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|30,00€
|+21,70 %
|-
|JEFFERIES
|34,00€
|+37,93 %
|01.10.2025
|JEFFERIES
|34,00€
|+37,93 %
|02.10.2025
|JPMORGAN
|30,00€
|+21,70 %
|19.10.2025
|JEFFERIES
|34,00€
|+37,93 %
|22.10.2025
