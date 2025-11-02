    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKering AktievorwärtsNachrichten zu Kering

    Kering Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Kering Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Kering Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Kering Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kering Aktie mit verkaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Kering Aktie beträgt 206,43 EUR. Die Kering Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -32,50 %.

    Analysten und Kursziele für die Kering Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Berenberg Bank 160,00 -47,68 % -
    JEFFERIES 260,00 -14,98 % 02.10.2025
    GOLDMAN SACHS 180,00 -41,14 % 03.10.2025
    JPMORGAN 145,00 -52,58 % 09.10.2025
    JEFFERIES 310,00 +1,37 % 22.10.2025
    BERENBERG 190,00 -37,87 % 23.10.2025
    JPMORGAN 200,00 -34,60 % 23.10.2025

    Aktie kaufen oder verkaufen Kering Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25 Im Oktober `25 haben 7 Analysten die Kering Aktie eingestuft.