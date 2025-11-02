Kering Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Kering Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Kering Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Kering Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kering Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Kering Aktie beträgt 206,43€ EUR. Die Kering Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -32,50 %.