Kering Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Kering Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Kering Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Kering Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kering Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Kering Aktie beträgt 206,43€ EUR. Die Kering Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -32,50 %.
Analysten und Kursziele für die Kering Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|160,00€
|-47,68 %
|-
|JEFFERIES
|260,00€
|-14,98 %
|02.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|180,00€
|-41,14 %
|03.10.2025
|JPMORGAN
|145,00€
|-52,58 %
|09.10.2025
|JEFFERIES
|310,00€
|+1,37 %
|22.10.2025
|BERENBERG
|190,00€
|-37,87 %
|23.10.2025
|JPMORGAN
|200,00€
|-34,60 %
|23.10.2025
