    PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.
    8 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu kaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 21,22 EUR. Die PUMA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,09 %.

    Analysten und Kursziele für die PUMA Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan 16,00 -13,23 % -
    Warburg Research 35,00 +89,80 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 20,00 +8,46 % -
    JPMORGAN 16,00 -13,23 % 01.10.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 20,00 +8,46 % 01.10.2025
    UBS 20,00 +8,46 % 01.10.2025
    JPMORGAN 16,00 -13,23 % 02.10.2025
    JPMORGAN - - 07.10.2025
    WARBURG RESEARCH 35,00 +89,80 % 16.10.2025
    JEFFERIES 22,00 +19,31 % 24.10.2025
    RBC 20,00 +8,46 % 30.10.2025
    JPMORGAN 15,00 -18,66 % 30.10.2025
    JPMORGAN 16,00 -13,23 % 30.10.2025
    JEFFERIES 20,00 +8,46 % 30.10.2025
    JEFFERIES 22,00 +19,31 % 30.10.2025
    UBS 20,00 +8,46 % 30.10.2025
    GOLDMAN SACHS 29,00 +57,27 % 30.10.2025
    BERENBERG 40,00 +116,92 % 31.10.2025

    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
