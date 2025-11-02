Aktie kaufen oder verkaufen
PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25
Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 21,22€ EUR. Die PUMA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,09 %.
Analysten und Kursziele für die PUMA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|16,00€
|-13,23 %
|-
|Warburg Research
|35,00€
|+89,80 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00€
|+8,46 %
|-
|JPMORGAN
|16,00€
|-13,23 %
|01.10.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00€
|+8,46 %
|01.10.2025
|UBS
|20,00€
|+8,46 %
|01.10.2025
|JPMORGAN
|16,00€
|-13,23 %
|02.10.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|07.10.2025
|WARBURG RESEARCH
|35,00€
|+89,80 %
|16.10.2025
|JEFFERIES
|22,00€
|+19,31 %
|24.10.2025
|RBC
|20,00€
|+8,46 %
|30.10.2025
|JPMORGAN
|15,00€
|-18,66 %
|30.10.2025
|JPMORGAN
|16,00€
|-13,23 %
|30.10.2025
|JEFFERIES
|20,00€
|+8,46 %
|30.10.2025
|JEFFERIES
|22,00€
|+19,31 %
|30.10.2025
|UBS
|20,00€
|+8,46 %
|30.10.2025
|GOLDMAN SACHS
|29,00€
|+57,27 %
|30.10.2025
|BERENBERG
|40,00€
|+116,92 %
|31.10.2025
