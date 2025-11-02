PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 21,22€ EUR. Die PUMA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,09 %.