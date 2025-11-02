    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShell AktievorwärtsNachrichten zu Shell

    Shell Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

    Foto: Patrick Pleul - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Shell Aktie im Überblick.
    14 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Shell Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Shell Aktie beträgt 234,57 EUR. Die Shell Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +622,54 %.

    Analysten und Kursziele für die Shell Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 3,00 Tsd. +9.140,72 % -
    JPMORGAN 31,00 -4,51 % 02.10.2025
    JEFFERIES 30,00 -7,59 % 07.10.2025
    RBC 34,00 +4,73 % 07.10.2025
    UBS 30,00 -7,59 % 07.10.2025
    JEFFERIES 0,00 -100,00 % 08.10.2025
    RBC - - 28.10.2025
    DZ BANK - - 30.10.2025
    JEFFERIES 30,00 -7,59 % 30.10.2025
    JPMORGAN 31,00 -4,51 % 30.10.2025
    RBC 36,00 +10,89 % 30.10.2025
    UBS 30,00 -7,59 % 30.10.2025
    UBS 32,00 -1,43 % 30.10.2025
    GOLDMAN SACHS - - 31.10.2025

    Shell

    -0,23 %
    +0,23 %
    +5,34 %
    +3,58 %
    +8,41 %
    +16,08 %
    +191,93 %
    +42,95 %
    +66,83 %
    ISIN:GB00BP6MXD84WKN:A3C99G



    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
