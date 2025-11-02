Shell Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Oktober `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Shell Aktie im Überblick.

14 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Shell Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Shell Aktie beträgt 234,57€ EUR. Die Shell Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +622,54 %.