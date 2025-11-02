Bitcoin-Optimismus: Kiyosaki und Saylor prognostizieren 200.000 US-Dollar!

Bestsellerautor Robert Kiyosaki und Michael Saylor, zwei prominente Stimmen im Kryptomarkt, zeigen sich trotz der jüngsten Marktschwankungen optimistisch hinsichtlich der Zukunft von Bitcoin. Kiyosaki, bekannt durch sein Buch „Rich Dad Poor Dad“, prognostiziert, dass Bitcoin bis Ende 2025 die Marke von 200.000 US-Dollar erreichen könnte. Er betont, dass emotionale Intelligenz entscheidend für den langfristigen Vermögensaufbau sei. Kiyosaki argumentiert, dass Anleger, die ihre Ängste überwinden und sich auf langfristige Gewinne konzentrieren, bessere Entscheidungen treffen und von Marktzyklen profitieren können. Diese Sichtweise hat in der Krypto-Community eine lebhafte Diskussion ausgelöst, wobei Unterstützer die Bedeutung des langfristigen Denkens hervorheben, während Kritiker auf Kiyosakis ungenaue Prognosen in der Vergangenheit hinweisen.

Parallel dazu bekräftigte Michael Saylor, Executive Chairman von MicroStrategy, seine bullishe Haltung und prognostiziert einen Bitcoin-Wert von etwa 150.000 US-Dollar bis Ende 2025. Saylor hebt hervor, dass die Volatilität des Marktes abnehmen wird, da die Branche zunehmend strukturierter wird. Sein Unternehmen hält mittlerweile über 640.000 Bitcoin und gehört zu den größten institutionellen Haltern weltweit. Der Optimismus von Kiyosaki und Saylor kommt in einer Zeit erhöhter Unsicherheit, nachdem ein Flash Crash am 10. Oktober über 19 Milliarden US-Dollar an Positionen liquidiert hat. Trotz dieser Rückschläge pendelt der Bitcoin-Kurs stabil zwischen 110.000 und 115.000 US-Dollar, während institutionelle Zuflüsse konstant bleiben.

Analysten interpretieren die jüngsten Rückgänge als normale Korrektur im aktuellen Marktzyklus. On-Chain-Daten zeigen, dass Anleger weiterhin Bitcoin akkumulieren. Sowohl Saylors datengetriebene Argumentation als auch Kiyosakis Fokus auf emotionale Stärke führen zu dem gleichen Schluss: Trotz der Volatilität bleibt die langfristige Richtung des Bitcoin-Marktes positiv.

In einem weiteren Kontext hat Jiuzi Holdings eine Partnerschaft mit der SOLV Foundation angekündigt, um eine 1-Milliarde-Dollar-Bitcoin-Kasse zu starten. Diese Initiative zielt darauf ab, institutionelle Renditen zu fördern und den Zugang zu Bitcoin für globale Institutionen zu erleichtern. Die Partnerschaft soll eine Brücke zwischen traditioneller und dezentraler Finanzwelt schlagen und den institutionellen Kapitalfluss in den Bitcoin-Markt unterstützen.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 110.350USD auf CryptoCompare Index (02. November 2025, 07:38 Uhr) gehandelt.