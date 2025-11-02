ING Groep übertrifft Erwartungen: Nettogewinn trotz Rückgang und Aktienrückkauf!

Trotz des Rückgangs der Nettozinserträge um 1,9 Prozent, bedingt durch fallende Zinsen im Euroraum, konnte die ING durch steigende Gebühreneinnahmen und robustes Kreditwachstum überzeugen. Die Erträge aus Gebühren stiegen im Quartal um fast 16 Prozent, was die rückläufigen Zinseinnahmen kompensierte. CEO Steven van Rijswijk äußerte sich optimistisch und betonte, dass die Bank auf dem besten Weg sei, ihre Finanzziele für 2027 zu erreichen. Das Kreditvolumen wächst kontinuierlich, und die Zahl der aktiven Mobile-Banking-Kunden stieg um 8 Prozent, was die Kundenbindung stärkt.

Die ING Groep N.V., eine der führenden niederländischen Großbanken, hat im dritten Quartal 2025 trotz eines leichten Rückgangs des Nettogewinns die Markterwartungen übertroffen. Der Nettogewinn sank um 5 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro, übertraf jedoch die Analystenprognosen von 1,66 Milliarden Euro. Die Bank kündigte ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,1 Milliarden Euro an und plant, im Januar 500 Millionen Euro als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen stieg die ING-Aktie um über 5 Prozent und verzeichnete ein Plus von fast 40 Prozent im Jahresvergleich.

Der Gesamtertrag der ING belief sich im dritten Quartal auf 5,9 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Das Vorsteuerergebnis stieg auf 2,56 Milliarden Euro, und die Eigenkapitalrendite kletterte auf 15 Prozent. Angesichts dieser positiven Entwicklung hob die Bank ihre Jahresprognose an und erwartet nun ein Gesamtergebnis von rund 22,8 Milliarden Euro, was 200 Millionen Euro mehr ist als zuvor prognostiziert. Die Gebühreneinnahmen sollen um mehr als 10 Prozent steigen.

Mit einer soliden Kernkapitalquote (CET1) von 13,4 Prozent bleibt die ING gut kapitalisiert. Die Bank plant für 2025 eine Ausschüttung von etwa 1,6 Milliarden Euro, was ein starkes Signal an die Märkte sendet. Van Rijswijk betonte die Bedeutung des Kundenvertrauens und des Engagements der Mitarbeiter und hob hervor, dass die Ergebnisse die erfolgreiche Umsetzung der Strategie der ING zeigen und gleichzeitig den Aktionären Werte zurückgeben. Trotz der Herausforderungen in der Weltwirtschaft zeigt die ING eine robuste Leistung und einen positiven Ausblick.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 21,68EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.