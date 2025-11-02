Scout24 übertrifft Erwartungen: Umsatzsprung und optimistische Prognose!

Das Unternehmen profitierte insbesondere von der starken Nachfrage nach Abonnements in den Bereichen Professional und Private, unterstützt durch Marken wie ImmoScout24, Vermietet.de, Flowfact und Baufiteam. Aufgrund dieser positiven Entwicklung zeigt sich das Management optimistisch für das vierte Quartal und hat die Umsatzprognose auf ein Wachstum im mittleren bis oberen Bereich von 14 bis 15 Prozent angehoben.

Scout24, ein Neuling im DAX, hat im dritten Quartal 2025 die Erwartungen übertroffen und verzeichnete eine hohe Kundennachfrage. Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf knapp 166 Millionen Euro, während das organische Wachstum bei 11,1 Prozent lag. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 betrug der Umsatz 483,8 Millionen Euro, was einem Anstieg von 15,3 Prozent entspricht, und das organische Wachstum blieb mit 11,5 Prozent ebenfalls zweistellig.

CEO Ralf Weitz kommentierte die Ergebnisse und hob die Einführung des KI-Assistenten HeyImmo hervor, der die Nutzererfahrung verbessern soll. Zudem plant Scout24, durch den Erwerb von Fotocasa und Habitaclia seine Marktposition in Europa auszubauen, während gleichzeitig die Wachstumschancen in Deutschland weiter genutzt werden.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um rund 15 Prozent auf 104 Millionen Euro, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Die operative Marge blieb stabil bei 62,9 Prozent. Der Gewinn nach Steuern verdoppelte sich auf über 100 Millionen Euro, unterstützt durch einen einmaligen Gewinn von 43 Millionen Euro aus der Neubewertung latenter Steuern. Bereinigt um Sonderfaktoren stieg der Gewinn um 18 Prozent auf etwa 65 Millionen Euro.

Die operativen Kosten erhöhten sich in den ersten neun Monaten um 11,1 Prozent, hauptsächlich aufgrund der Konsolidierung neuer Akquisitionen. Auf organischer Basis blieben die Kosten im mittleren einstelligen Bereich stabil. Die Personalaufwendungen stiegen um 9,9 Prozent, während die Marketingkosten aufgrund von Effizienzgewinnen im Leads-Geschäft organisch sanken.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 146 Euro auf "Overweight" belassen und zeigt sich optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens. Analyst Marcus Diebel lobte das starke dritte Quartal und die positiven Signale für das Jahresende.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 100,2EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.