Netflix plant Übernahme von Warner Bros: Aktienkurs steigt sprunghaft!

Die Nachricht über die mögliche Übernahme sorgte am Freitag vorbörslich für einen Anstieg der Netflix-Aktie um mehr als 3 Prozent. Dies geschah im Kontext einer weiteren Ankündigung des Unternehmens: Netflix plant einen Aktiensplit im Verhältnis von zehn zu eins, um die Teilnahme am Mitarbeiterbeteiligungsprogramm zu erleichtern. Ab dem 14. November werden bestehende Aktionäre für jede Aktie neun zusätzliche Aktien erhalten. Der Split soll den Aktienkurs attraktiver für Kleinanleger machen und ist der erste seit 2015.

In der US-Unterhaltungsbranche könnte sich ein bedeutender Wandel anbahnen: Netflix prüft Berichten zufolge eine Übernahme des Film- und Streaminggeschäfts von Warner Bros Discovery. Die Streaming-Plattform hat bereits die Investmentbank Moelis & Co engagiert, um ein potenzielles Gebot vorzubereiten. Diese Bank hatte kürzlich Skydance bei der Übernahme von Paramount beraten, was die Ernsthaftigkeit von Netflix' Vorhaben unterstreicht. Insider berichten, dass Netflix Zugang zu sensiblen Finanzinformationen von Warner Bros erhalten hat, was als klares Signal für das Interesse des Unternehmens gewertet wird.

Die Netflix-Aktie hat sich seit einem Tiefpunkt im Sommer 2022, als sie unter 200 US-Dollar fiel, mehr als verfünffacht und notiert nun über 1000 US-Dollar. Der Kursanstieg ist Teil eines Trends, den auch andere große Technologieunternehmen wie Tesla, Alphabet und Amazon verfolgt haben, um ihre Aktien für Kleinanleger zugänglicher zu machen. Der Aktiensplit von Netflix wird als strategischer Schritt angesehen, um das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm attraktiver zu gestalten und die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen zu stärken.

Im Jahr 2025 verzeichnete die Aktie bereits einen Anstieg von 22 Prozent, und im Juli 2023 überschritt der Marktwert von Netflix die Marke von 500 Milliarden US-Dollar, was mehr ist als der kombinierte Wert von Disney, Comcast und Warner Bros Discovery. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass Netflix nicht nur seine Marktposition im Streaming-Sektor festigen, sondern auch seine Geschäftstätigkeiten durch strategische Übernahmen erweitern möchte. Die Kombination aus einem möglichen Übernahmeangebot und dem Aktiensplit könnte Netflix in eine noch stärkere Position im Wettbewerb um Marktanteile im Unterhaltungssektor bringen.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 1.119USD auf Nasdaq (01. November 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.