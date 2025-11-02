Meta übertrifft Erwartungen – Doch KI-Investitionen lassen Aktien sinken!

Analysten von Oppenheimer und Benchmark senkten ihre Bewertungen auf „Perform“ bzw. „Halten“ und äußerten Bedenken hinsichtlich der hohen Investitionen in KI, die an frühere kostspielige Ausgaben für das Metaverse erinnerten. Die prognostizierten Ausgaben für das vierte Quartal liegen etwa sieben Prozent über den Erwartungen der Wall Street, und die Analysten erwarten, dass die Investitionen in 2026 noch weiter steigen werden. Barclays und Bank of America blieben zwar optimistisch, senkten jedoch ihre Kursziele, während Goldman Sachs und Morgan Stanley ebenfalls Anpassungen vornahmen, aber die langfristige Position von Meta als stark bleibend bewerteten.

Im dritten Quartal 2025 hat Meta Platforms die Erwartungen der Analysten übertroffen, jedoch fiel die Aktie des Unternehmens stark, was auf die Ankündigung deutlich erhöhter Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) zurückzuführen ist. Meta plant, die Ausgaben für KI und den Ausbau von Rechenzentren auf 70 bis 72 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, nachdem zuvor ein Korridor von 66 bis 72 Milliarden US-Dollar vorgesehen war. Diese Entscheidung führte zu einer Welle von Kurszielanpassungen und Abstufungen an der Wall Street.

Meta plant zudem, bis zu 30 Milliarden US-Dollar über Anleihen zu beschaffen, um die steigenden Kosten seiner KI-Initiativen zu decken. CEO Mark Zuckerberg betonte, dass die Ausgaben für Server, Chips und Rechenzentren signifikant steigen werden, was die Anleger skeptisch stimmt. Die Marktreaktion war nervös, und die Aktien von Meta fielen um bis zu 13,5 Prozent, was zu einem Verlust von über 220 Milliarden US-Dollar an Börsenwert führte.

Analysten sehen einen „Spagat zwischen Zukunftsinvestitionen und Anlegervertrauen“. Während Zuckerberg auf langfristigen technologischen Fortschritt setzt, bleibt unklar, wann die KI-Investitionen erste messbare Gewinne abwerfen werden. Die US-Bank JPMorgan und die kanadische Bank RBC senkten ihre Kursziele, blieben jedoch optimistisch hinsichtlich der langfristigen Perspektiven von Meta.

Trotz der kurzfristigen Skepsis bleibt Meta eines der profitabelsten Technologieunternehmen weltweit, mit einem Umsatzwachstum von 25 Prozent im Jahresvergleich. Anleger müssen jedoch Geduld aufbringen, bis sich die milliardenschweren Investitionen in KI auszahlen.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,75 % und einem Kurs von 648,4USD auf Nasdaq (01. November 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.