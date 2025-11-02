Puma im Krisenmodus: 62 Millionen Euro Verlust und drastische Umstrukturierung!

Um die Effizienz zu steigern, plant Puma, bis Ende 2026 weltweit rund 900 zusätzliche Büroarbeitsplätze abzubauen, nachdem bereits 500 Stellen im laufenden Jahr gestrichen wurden. Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenden Effizienzplans, der als Erweiterung des Projekts „nextlevel“ gilt. Hoeld betont, dass das Unternehmen entschlossen handelt, um die Kostenstruktur zu optimieren und die Produktpalette zu reduzieren. Ziel ist es, die Komplexität zu verringern und den Fokus auf erfolgreiche Produktlinien zu legen.

Puma hat im dritten Quartal 2025 einen drastischen Rückgang seiner finanziellen Leistung verzeichnet, mit einem Nettoverlust von 62,3 Millionen Euro im Vergleich zu einem Gewinn von 127,8 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz fiel währungsbereinigt um 10,4 Prozent auf 1,96 Milliarden Euro, wobei das Großhandelsgeschäft besonders stark betroffen war. Das operative Ergebnis (EBIT) brach um 87,6 Prozent auf 29,4 Millionen Euro ein. CEO Arthur Hoeld erklärte, dass 2025 als Jahr des „Resets“ betrachtet wird, in dem das Unternehmen seine Distribution bereinigt und das Kostenmanagement verbessert.

Der Umsatz im Großhandel sank um 15,4 Prozent auf 1,39 Milliarden Euro, da Puma gezielt weniger an Masseneinzelhändler in Nord- und Lateinamerika liefert. Im Gegensatz dazu wuchs das Direct-to-Consumer-Geschäft um 4,5 Prozent, unterstützt durch einen Anstieg im E-Commerce von 5,6 Prozent. Puma plant, sich stärker auf die Kernbereiche Fußball, Running, Training und Sportstyle zu konzentrieren und die Marke sportlicher und begehrlicher zu positionieren.

Trotz der schweren Verluste hält Puma an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest und erwartet weiterhin einen Umsatzrückgang im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sowie ein negatives operatives Ergebnis. Investitionen von rund 250 Millionen Euro sind eingeplant. Hoeld sieht 2026 als Übergangsphase und strebt an, ab 2027 wieder zu wachsen, mit dem ambitionierten Ziel, Puma als eine der drei größten Sportmarken der Welt zu etablieren.

Analysten der US-Bank JPMorgan haben das Kursziel für Puma nach den Quartalszahlen auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf „Underweight“ belassen, da das Unternehmen die Erwartungen nicht erfüllt hat. Die Herausforderungen, vor denen Puma steht, erfordern umfassende Maßnahmen, um eine Trendwende zu erreichen.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 18,44EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.