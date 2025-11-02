Lufthansa: Umsatzrekord trotz Gewinnrückgang – Ausblick bleibt optimistisch!

Die Lufthansa Group profitierte im dritten Quartal von einer erhöhten Passagierzahl, die auf etwa 42 Millionen Fluggäste anstieg, verglichen mit 40 Millionen im Vorjahr. Die Sitzplatzkapazität wuchs um 3 Prozent, und der Sitzladefaktor verbesserte sich leicht auf 87,5 Prozent. Diese positiven Entwicklungen wurden jedoch durch die insgesamt schwache Nachfrage im Quartal gedämpft.

Die Lufthansa AG hat am Donnerstag ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und dabei einen Rückgang des Konzernüberschusses um 12 Prozent auf 966 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr gemeldet. Trotz eines Anstiegs der Umsätze um 4 Prozent auf 11,20 Milliarden Euro, was das umsatzstärkste Quartal in der Geschichte des Unternehmens darstellt, blieb das bereinigte EBIT mit 1,33 Milliarden Euro nahezu stabil und verzeichnete einen Rückgang von 1 Prozent. Die operative Marge fiel von 12,5 Prozent im Vorjahr auf 11,9 Prozent.

Trotz der Herausforderungen zeigt sich die Lufthansa optimistisch für die Zukunft. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025, in dem ein deutlich höheres bereinigtes EBIT von rund 1,65 Milliarden Euro sowie ein klarer Umsatzanstieg im Vergleich zu den 37,58 Milliarden Euro des Vorjahres erwartet wird. Die verfügbare Kapazität der Passagierfluggesellschaften soll im Jahr 2025 um etwa 4 Prozent über dem Niveau des Vorjahres liegen.

Finanzvorstand Till Streichert äußerte sich zuversichtlich über die zukünftige Entwicklung und betonte, dass die Vorausbuchungen für das vierte Quartal auf ein stabileres Nachfrageumfeld in allen Verkehrsregionen hindeuten. Besonders für Lufthansa Cargo, das im vierten Quartal eine bedeutende Rolle spielt, wird ein positives Ergebnis angestrebt.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die Lufthansa-Aktie nach den veröffentlichten Zahlen mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane stellte fest, dass das bereinigte operative Ergebnis die Erwartungen knapp übertroffen hat, was vor allem auf das Passagiergeschäft und niedrigere Treibstoffkosten zurückzuführen sei. Allerdings gab es Enttäuschungen im Wartungsbereich.

Insgesamt zeigt die Lufthansa AG trotz eines Rückgangs des Gewinns im dritten Quartal eine positive Perspektive für die kommenden Jahre, was sich auch in der Reaktion der Anleger auf die veröffentlichten Zahlen widerspiegelt.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 7,55EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.