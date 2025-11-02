AlzChem übertrifft Erwartungen: Umsatzsprung und neue Produkte begeistern!

AlzChem produziert eine Vielzahl von Spezialchemikalien für unterschiedliche Branchen, darunter Landwirtschaft, Pharma, Metallurgie und Verteidigung. Besonders das Segment Specialty Chemicals erwies sich als Wachstumstreiber, angetrieben durch Produkte für die Humanernährung und Verteidigung. Die EBITDA-Marge stieg auf 27,7 Prozent, was eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Der Absatz erhöhte sich um 3 Prozent, während die Preise um 7,1 Prozent anstiegen, obwohl negative Währungseffekte das Ergebnis leicht belasteten.

Der Spezialchemie-Hersteller AlzChem hat im dritten Quartal 2025 über den Erwartungen liegende Ergebnisse erzielt und seine Jahresprognosen bestätigt. Der Umsatz belief sich auf rund 580 Millionen Euro, während das EBITDA bei 113 Millionen Euro lag. Diese Zahlen übertreffen die Konsensschätzungen und bestätigen die Prognosen von Warburg Research. Die Aktie des Unternehmens reagierte positiv auf die Nachrichten und verzeichnete am Donnerstag einen Anstieg von über 7 Prozent, was die Rallye der letzten Monate fortsetzt.

Ein bedeutendes Highlight war die Einführung neuer Creatin-Produkte in Zusammenarbeit mit dem Lebensmittelhersteller Ehrmann, die bereits in deutschen Supermärkten erhältlich sind und in Zukunft europaweit ausgerollt werden sollen. Diese Kooperation stellt einen strategischen Schritt in den Massenmarkt für funktionelle Ernährung dar. Auch im Bereich Basic & Intermediates gab es eine positive Trendwende, da sowohl Volumen als auch Preise wieder zulegten, unterstützt durch die Nachfrage aus der Landwirtschaft.

Der Free Cashflow blieb mit 48,1 Millionen Euro nahezu stabil, was die finanzielle Gesundheit des Unternehmens unterstreicht. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 erzielte AlzChem einen Umsatz von 424,8 Millionen Euro, was einem Anstieg von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das EBIT stieg um 15,9 Prozent auf 66,5 Millionen Euro, und die EBIT-Marge verbesserte sich auf 15,7 Prozent.

Analysten von Sphene Capital haben ihr Kursziel für die Alzchem-Aktie auf 179,50 Euro angehoben und das Buy-Rating bestätigt. AlzChem zeigt sich auf einem vielversprechenden Wachstumspfad und könnte in den kommenden Jahren neue Rekordwerte bei Umsatz und Erträgen erzielen.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,23 % und einem Kurs von 166EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.