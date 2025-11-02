HelloFresh: Umsatzrückgang und Anlegerzweifel – Was kommt als Nächstes?

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank der konzernweite Umsatz währungsbereinigt um 9,3 Prozent auf 1,658 Milliarden Euro, blieb jedoch im Vergleich zum Vorquartal stabil. Ein deutlicher Rückgang der Bestellzahlen wurde teilweise durch einen Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts ausgeglichen. HelloFresh setzt auf Qualität statt Quantität und führt Produktoptimierungsinitiativen durch, insbesondere das "ReFresh"-Programm in den USA, um die Umsatztendenzen im Bereich Kochboxen zu verbessern.

HelloFresh hat am Donnerstag die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht, die die anhaltenden Herausforderungen des Unternehmens im Bereich der Kochboxen verdeutlichen. Die Aktie des Unternehmens, das während der Coronapandemie einen Hype erlebte, liegt mittlerweile etwa 93 Prozent unter ihrem Allzeithoch und zeigt derzeit keine klare Richtung. Nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen konnte die Aktie kurzfristig zulegen, doch das Vertrauen der Anleger bleibt aufgrund rückläufiger Umsätze fragil.

Das bereinigte EBITDA fiel im dritten Quartal auf 40,3 Millionen Euro, verglichen mit 72,1 Millionen Euro im Vorjahr. Trotz der Herausforderungen bleibt die finanzielle Lage des Unternehmens in den ersten neun Monaten 2025 solide, mit einem Free Cash Flow von 170,4 Millionen Euro, was einen Anstieg um 140,5 Millionen Euro darstellt. HelloFresh bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2025, die einen währungsbereinigten Umsatzrückgang zwischen 6 und 8 Prozent sowie ein bereinigtes EBITDA von 415 bis 465 Millionen Euro vorsieht.

Die Umsätze im dritten Quartal fielen um 13,5 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro, wobei der Umsatz mit Kochboxen um 15,5 Prozent und der Umsatz mit Fertiggerichten um 11,1 Prozent zurückging. Das Unternehmen sieht sich mit einem Rückgang der Kundennachfrage konfrontiert, was durch einen stärkeren Euro verstärkt wird. Um die Nachfrage zu beleben, hat das Management ein Sparprogramm initiiert und setzt auf Produktverbesserungen.

Analysten zeigen sich gemischt optimistisch. Während einige die Bestätigung der Jahresprognose als positives Signal werten, betonen andere die operativen Probleme, die das Unternehmen hinter seinen eigenen Prognosen zurückbleiben lassen. Insgesamt bleibt die Situation für HelloFresh angespannt, und die Anleger sind unsicher über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 7,03EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.