    Amazon Q3 2023: Umsatzsprung dank AWS, aber rechtliche Hürden drohen!

    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild/dpa

    Amazon hat im dritten Quartal 2023 einen Umsatz von 180 Milliarden Dollar erzielt, was einem Anstieg von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Zuwachs übertraf die Erwartungen der Analysten und wurde vor allem durch das starke Wachstum der Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) angetrieben, die einen Umsatz von 33 Milliarden Dollar generierte und damit um 20,2 Prozent wuchs. Dies stellt das stärkste Wachstum seit 2022 dar und zeigt die steigende Nachfrage nach KI-Diensten, die maßgeblich zu diesem Erfolg beiträgt.

    Trotz des Umsatzwachstums stagnierte das operative Ergebnis bei 17,4 Milliarden Dollar, was auf Sonderbelastungen zurückzuführen ist. Diese beinhalten Kosten für die Beilegung eines Rechtsstreits mit der US-Handelsbehörde FTC sowie den angekündigten Abbau von 14.000 Stellen. Ohne diese Belastungen hätte das operative Ergebnis 21,7 Milliarden Dollar betragen. Der Nettogewinn stieg jedoch um fast 39 Prozent auf über 21 Milliarden Dollar, unterstützt durch einen außerordentlichen Gewinnbeitrag von 9,5 Milliarden Dollar aus der Beteiligung an dem KI-Startup Anthropic PBC.

    Die positiven Ergebnisse führten zu einem Anstieg der Amazon-Aktie um mehr als 10 Prozent im nachbörslichen Handel, was auf ein mögliches Rekordhoch im regulären Handel hindeutet. Analysten zeigen sich optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung, insbesondere im Cloud-Geschäft, während einige auch auf die schwächere Wachstumsrate des Auftragsbestands hinweisen.

    Parallel zu den positiven Geschäftszahlen sieht sich Amazon jedoch mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Ein Oberlandesgericht in Düsseldorf erklärte eine Preisanpassungsklausel für das deutsche Prime-Mitgliedsprogramm für unwirksam. Dies könnte Auswirkungen auf die Preispolitik des Unternehmens haben, da die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen plant, eine Sammelklage einzureichen, um Rückzahlungen für überhöhte Gebühren zu fordern. Amazon hat angekündigt, das Urteil zu prüfen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten.

    Insgesamt zeigt Amazon im dritten Quartal eine starke Leistung, insbesondere in seinen profitablen Geschäftsbereichen, während gleichzeitig rechtliche Herausforderungen bestehen, die das Unternehmen im Auge behalten muss.



    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,04 % und einem Kurs von 244,2USD auf Nasdaq (01. November 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.



