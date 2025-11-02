Redcare-Aktien im Sinkflug: Chancen trotz Rückgang und Apothekenkrise?

Die Aktien von Redcare, einer Onlineapotheke, haben am Donnerstag ein weiteres Jahrestief bei 69,65 Euro erreicht und notieren gegen Mittag bei 73,40 Euro, was einem Rückgang von 3,7 Prozent entspricht. Analysten von Barclays und Metzler haben ihre Kursziele nach den kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen gesenkt, bleiben jedoch mit 130 und 160 Euro deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Metzler-Analyst Felix Dennl hat seine Gewinnprognosen bis 2027 um zweistellige Prozentsätze reduziert, da er von einer geringeren Profitabilität und höheren Investitionen ausgeht. Dennoch sieht er Potenzial für Redcare, insbesondere im Hinblick auf die geplante Erhöhung der Zuzahlungen für Medikamente durch das Bundesgesundheitsministerium, was die Akzeptanz von Online-Bestellungen im Arzneimittelbereich fördern könnte.

Parallel dazu zeigt die Anzahl der Apotheken in Deutschland einen besorgniserregenden Trend. Ende September 2023 gab es nur noch 16.732 Apotheken, was einem Rückgang von 309 seit Jahresbeginn entspricht und den niedrigsten Stand seit 1977 darstellt. In den ersten neun Monaten des Jahres wurden 355 Schließungen 46 Neueröffnungen gegenübergestellt. Der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Thomas Preis, macht die Politik für die Schließungen verantwortlich, da seit über einem Jahrzehnt die Honorare nicht erhöht wurden, während Inflation und Löhne steigen. Zudem wurde die geplante Anhebung der Apothekenvergütung auf Eis gelegt, was die Situation weiter verschärfen könnte.

Die Diskussion um Redcare wird auch von Spekulationen über Short-Positionen beeinflusst. Einige Investoren glauben, dass die aktuelle Marktsituation und die negative Stimmung von Short-Sellern ausgehen, die versuchen, den Kurs weiter zu drücken. Trotz dieser Unsicherheiten sehen viele Analysten und Investoren das Potenzial von Redcare im wachsenden Online-Markt für Medikamente, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Veränderungen im Apothekenwesen. Die Reinvestitionen in das Unternehmen werden als notwendig erachtet, um im Wettbewerb zu bestehen und von der erwarteten Marktverlagerung hin zu Online-Diensten zu profitieren.

Insgesamt bleibt die Zukunft von Redcare und der gesamten Branche angesichts der politischen Rahmenbedingungen und der Marktveränderungen ungewiss, jedoch gibt es auch optimistische Stimmen, die auf das Wachstumspotenzial des Unternehmens hinweisen.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 71,35EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.