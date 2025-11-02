    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer
    Norwegen erhöht Stimmrechtsanteil an TeamViewer auf über 5 % – Details hier!

    Foto: Stefan Puchner - dpa

    Am 30. Oktober 2025 veröffentlichte die TeamViewer SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, das seinen Sitz in Göppingen, Deutschland, hat. Der rechtliche Identifikationscode (LEI) von TeamViewer lautet 3912000FZ0R0KEK9JS42.

    Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie auf Änderungen in der Gesamtzahl der Stimmrechte. Der Mitteilungspflichtige ist das norwegische Finanzministerium, das im Namen des Staates Norwegen handelt. Am 29. Oktober 2025 überschritt der Staat Norwegen die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an TeamViewer.

    Die aktuellen Stimmrechtsanteile des Staates Norwegen belaufen sich auf insgesamt 5,07 %, wobei 3,59 % direkt gehalten werden und 1,48 % über Finanzinstrumente, insbesondere Wertpapierleihe, zugerechnet werden. Die Gesamtzahl der Stimmrechte von TeamViewer beträgt 170 Millionen. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, die einen Anteil von 3,14 % an Stimmrechten und 0 % an Instrumenten auswies, zeigt die aktuelle Mitteilung eine signifikante Erhöhung der Stimmrechtsanteile.

    Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass der Staat Norwegen über 6.100.738 Stimmrechte direkt hält, was 3,59 % entspricht. Darüber hinaus sind 2.521.356 Stimmrechte, die über Wertpapierleihe zugerechnet werden, mit 1,48 % vermerkt. Es wurden keine weiteren Instrumente mit Barausgleich oder physischer Abwicklung angegeben.

    Die Mitteilung stellt klar, dass der Mitteilungspflichtige, das norwegische Finanzministerium, weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die Stimmrechte an TeamViewer halten. Die vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnt mit dem Staat Norwegen und umfasst die Norges Bank, die ebenfalls 3,59 % der Stimmrechte hält.

    Diese Stimmrechtsmitteilung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten und dient der Transparenz im Aktienmarkt, indem sie relevante Informationen über die Stimmrechtsverhältnisse an TeamViewer bereitstellt. Die Veröffentlichung unterstreicht die zunehmende Bedeutung des norwegischen Staates als Aktionär in dem Unternehmen.



    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 6,38EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    RSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
