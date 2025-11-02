2G Energy AG: Analystenoptimismus trotz Umsatzrückgang – Kursziel auf 37 Euro**

Das Unternehmen revidiert seine Umsatzprognose auf 380 Millionen bis 400 Millionen Euro, nachdem zuvor 430 Millionen bis 440 Millionen Euro angestrebt wurden. Auch die EBIT-Marge wird von 8,5% bis 9,5% auf 6,5% bis 8,0% gesenkt. Die Hauptgründe für diese Anpassungen sind Auftragsverschiebungen in Osteuropa, geringere Service-Umsätze infolge der Umstellung des ERP-Systems sowie Einmalkosten, die durch diese Softwareumstellung entstanden sind.

Am 30. Oktober 2025 veröffentlichte First Berlin Equity Research ein Update zur 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9), in dem die Empfehlung auf „Hinzufügen“ bestätigt und das Kursziel von 38,00 Euro auf 37,00 Euro gesenkt wurde. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal begründet diese Anpassung mit einer gesenkten Umsatz- und EBIT-Margen-Guidance für das Jahr 2025.

Trotz der Herausforderungen in 2025 hat 2G Energy die Prognose für 2026 bestätigt, mit einem erwarteten Umsatz von 440 Millionen bis 490 Millionen Euro und einer EBIT-Marge von 9% bis 11%. Die Analysten von First Berlin sind der Ansicht, dass die durch die ERP-Umstellung verursachten Probleme vorübergehend sind. Sie sehen im Geschäft mit Blockheizkraftwerken (KWK-Anlagen) weiterhin bedeutende Wachstumstreiber, insbesondere im internationalen Datacenter-Geschäft und im deutschen Biomasse-Paket für das Jahr 2026.

Die Schätzungen für 2025 wurden zwar gesenkt, jedoch bleibt die Prognose für 2026 unverändert. Ein aktualisiertes Discounted Cash Flow (DCF)-Modell ergibt ein neues Kursziel von 37 Euro, was ein Kurspotenzial von 24% im Vergleich zum aktuellen Kurs darstellt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass 2G Energy trotz kurzfristiger Rückschläge in der Umsatzentwicklung langfristig gut positioniert ist, um von den anhaltenden Trends im Bereich erneuerbare Energien und effizienter Energieerzeugung zu profitieren. Die Empfehlung „Hinzufügen“ signalisiert, dass Analysten optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens sind, trotz der vorübergehenden Herausforderungen.

Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,37 % und einem Kurs von 29,45EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.