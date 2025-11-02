    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    SUSS MicroTec: Neuer Produktionsstandort in Taiwan und Stimmrechtsänderung!

    SUSS MicroTec: Neuer Produktionsstandort in Taiwan und Stimmrechtsänderung!
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    Am 30. Oktober 2025 veröffentlichte die SUSS MicroTec SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte betrifft. Der Emittent, mit Sitz in Garching, Deutschland, gab bekannt, dass der Anteil der Stimmrechte, die von der Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gehalten werden, auf 4,32 % gesunken ist. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der der Anteil bei 4,46 % lag. Der Grund für die Mitteilung ist die Schwellenberührung eines Tochterunternehmens, die am 24. Oktober 2025 festgestellt wurde.

    In einer weiteren Mitteilung kündigte SUSS MicroTec die feierliche Eröffnung eines neuen Produktionsstandorts in Zhubei, Taiwan, an. Dieses Projekt stellt das größte internationale Investitionsvorhaben in der Unternehmensgeschichte dar und wurde planmäßig abgeschlossen. Der neue Standort soll die strategischen Wachstumsziele des Unternehmens unterstützen, indem er zusätzliche Produktionskapazitäten bereitstellt. Die ersten Anlagen aus der neuen Fertigung sollen Anfang 2026 an Kunden ausgeliefert werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SÜSS MicroTec AG!
    Long
    23,96€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 6,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32,36€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 5,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dr. Thomas Rohe, COO von SUSS, betonte die Notwendigkeit zusätzlicher Kapazitäten, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. Der neue Standort in Zhubei umfasst eine Innenfläche von rund 18.000 Quadratmetern und bietet Platz für über 400 Mitarbeiter. SUSS hat in den neuen Standort etwa 15 Millionen Euro investiert, insbesondere in Büro- und Reinraumeinbauten. Die Eröffnung wurde von mehr als 100 Gästen aus der Halbleiter-Community begleitet, darunter Kunden, Lieferanten und lokale Behörden.

    Burkhardt Frick, CEO von SUSS, hob die Bedeutung Taiwans für die Halbleiterindustrie hervor und betonte, dass das Unternehmen Teil eines einzigartigen Ökosystems sei, das hochqualifizierte Arbeitskräfte und führende Chiphersteller umfasst. SUSS plant, am neuen Standort Lösungen aus dem Bereich Advanced Backend Solutions zu produzieren, die einen wesentlichen Teil des Konzernumsatzes ausmachen.

    Insgesamt zeigt die Eröffnung des neuen Standorts in Zhubei das Engagement von SUSS MicroTec, seine Produktionskapazitäten auszubauen und innovative Lösungen für die Halbleiterindustrie zu entwickeln. Das Unternehmen positioniert sich damit strategisch für zukünftiges Wachstum in einem dynamischen Markt.



    SUESS MicroTec

    -0,29 %
    -21,09 %
    -8,26 %
    -16,03 %
    -50,48 %
    +139,15 %
    +80,75 %
    +302,59 %
    +13,61 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 27,78EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SUSS MicroTec: Neuer Produktionsstandort in Taiwan und Stimmrechtsänderung! Am 30. Oktober 2025 veröffentlichte die SUSS MicroTec SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte betrifft. Der Emittent, mit Sitz in Garching, Deutschland, gab bekannt, dass der Anteil der …