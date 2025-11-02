SUSS MicroTec: Neuer Produktionsstandort in Taiwan und Stimmrechtsänderung!

In einer weiteren Mitteilung kündigte SUSS MicroTec die feierliche Eröffnung eines neuen Produktionsstandorts in Zhubei, Taiwan, an. Dieses Projekt stellt das größte internationale Investitionsvorhaben in der Unternehmensgeschichte dar und wurde planmäßig abgeschlossen. Der neue Standort soll die strategischen Wachstumsziele des Unternehmens unterstützen, indem er zusätzliche Produktionskapazitäten bereitstellt. Die ersten Anlagen aus der neuen Fertigung sollen Anfang 2026 an Kunden ausgeliefert werden.

Am 30. Oktober 2025 veröffentlichte die SUSS MicroTec SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte betrifft. Der Emittent, mit Sitz in Garching, Deutschland, gab bekannt, dass der Anteil der Stimmrechte, die von der Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gehalten werden, auf 4,32 % gesunken ist. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der der Anteil bei 4,46 % lag. Der Grund für die Mitteilung ist die Schwellenberührung eines Tochterunternehmens, die am 24. Oktober 2025 festgestellt wurde.

Dr. Thomas Rohe, COO von SUSS, betonte die Notwendigkeit zusätzlicher Kapazitäten, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. Der neue Standort in Zhubei umfasst eine Innenfläche von rund 18.000 Quadratmetern und bietet Platz für über 400 Mitarbeiter. SUSS hat in den neuen Standort etwa 15 Millionen Euro investiert, insbesondere in Büro- und Reinraumeinbauten. Die Eröffnung wurde von mehr als 100 Gästen aus der Halbleiter-Community begleitet, darunter Kunden, Lieferanten und lokale Behörden.

Burkhardt Frick, CEO von SUSS, hob die Bedeutung Taiwans für die Halbleiterindustrie hervor und betonte, dass das Unternehmen Teil eines einzigartigen Ökosystems sei, das hochqualifizierte Arbeitskräfte und führende Chiphersteller umfasst. SUSS plant, am neuen Standort Lösungen aus dem Bereich Advanced Backend Solutions zu produzieren, die einen wesentlichen Teil des Konzernumsatzes ausmachen.

Insgesamt zeigt die Eröffnung des neuen Standorts in Zhubei das Engagement von SUSS MicroTec, seine Produktionskapazitäten auszubauen und innovative Lösungen für die Halbleiterindustrie zu entwickeln. Das Unternehmen positioniert sich damit strategisch für zukünftiges Wachstum in einem dynamischen Markt.

