LPKF 9-Monatsbericht 2025: Umsatzwachstum trotz Herausforderungen!**

Der Auftragseingang fiel jedoch mit 65,4 Millionen Euro deutlich unter den Vorjahreswert von 84,1 Millionen Euro, was auf eine schwache Nachfrage im zweiten Quartal und ausbleibende Solaraufträge zurückzuführen ist. Der Auftragsbestand reduzierte sich von 61,2 Millionen Euro auf 32,5 Millionen Euro. Insbesondere Unsicherheiten in Bezug auf die US-Zollpolitik führten zu einer Investitionszurückhaltung in Europa und Asien, während Nordamerika weniger betroffen war.

Im 9-Monatsbericht für 2025 hat die LPKF Laser & Electronics SE, ein führender Anbieter von Hochtechnologie-Maschinen, Fortschritte in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld präsentiert. Der Umsatz des Unternehmens stieg in den ersten neun Monaten um 2 % auf 83,9 Millionen Euro, während sich das bereinigte EBIT von -5,6 Millionen Euro im Vorjahr auf -0,8 Millionen Euro verbesserte. Im dritten Quartal wurde ein Umsatz von 24,8 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von -0,1 Millionen Euro erzielt, was den Erwartungen entsprach.

In den verschiedenen Geschäftssegmenten zeigte sich eine differenzierte Entwicklung. Im Bereich Electronics verzeichnete LPKF ein erfreuliches Wachstum, insbesondere durch das Lasersystem CuttingMaster 2000, das Potenzial für weiteres Wachstum bietet. Die LIDE-Technologie (Laser Induced Deep Etching) hat sich als Schlüsseltechnologie für die Halbleiterproduktion etabliert und profitiert von der steigenden Nachfrage nach Glas-Substraten.

Im Segment Development gab es eine hohe Nachfrage in Nordamerika, während der asiatische Markt zurückhaltend blieb. Im Bereich Welding erzielte LPKF Erfolge in der Medizintechnik und Consumer Electronics, während die Automobilindustrie weiterhin schwächelt. Das Segment Solar steht vor Herausforderungen, da der Auftragseingang auf Service- und Ersatzteillieferungen zurückgegangen ist.

Um die langfristige Profitabilität zu sichern, hat LPKF das strategische Programm „North Star“ ins Leben gerufen, das Maßnahmen zur Verbesserung der EBIT-Marge und der Wettbewerbsfähigkeit umfasst. Der Vorstand hat die Umsatzprognose für 2025 auf 115 bis 125 Millionen Euro gesenkt, mit einer bereinigten EBIT-Marge zwischen 0 % und 5 %.

Trotz der aktuellen Herausforderungen sieht LPKF Potenzial in den Bereichen Halbleiter, Biotechnologie und innovative Technologien, um die Marktposition zu stärken und zukünftiges Wachstum zu fördern.

Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,74 % und einem Kurs von 6,63EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.