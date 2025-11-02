Ukrainische Angriffe auf Russlands Ölindustrie: Ein Fünftel der Kapazitäten weg!

Parallel dazu forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, weitere 340 Tanker der sogenannten Schattenflotte, die russisches Öl unter Umgehung von Sanktionen exportieren, mit Sanktionen zu belegen. Schätzungen zufolge könnte Russland über 1.500 solcher Schiffe verfügen, die unter verschiedenen Flaggen operieren.

Die Ukraine hat seit Jahresbeginn rund 160 Angriffe auf russische Ölindustrieanlagen durchgeführt, darunter Raffinerien, Pumpstationen und Öldepots. Dies gab Wassyl Maljuk, der Chef des ukrainischen Geheimdienstes SBU, bekannt. Allein in den Monaten September und Oktober wurden 20 Anlagen angegriffen, was zu einem signifikanten Rückgang der Ölverarbeitungskapazitäten in Russland geführt hat. Maljuk schätzte, dass dem russischen Markt etwa ein Fünftel der benötigten Ölprodukte fehlt und die Verarbeitungskapazitäten um 37 Prozent gesenkt wurden. Diese Angriffe zielen darauf ab, die russische Ölwirtschaft zu schwächen, da sie einen Großteil des Verteidigungsetats Russlands finanziert.

In der Folge der geopolitischen Spannungen und der Angriffe auf die russische Ölindustrie haben die Ölpreise am Donnerstag leicht nachgegeben. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel um 38 Cent auf 64,54 US-Dollar, während die US-Sorte WTI um 32 Cent auf 60,16 US-Dollar nachgab. Diese Rückgänge deuten auf den dritten monatlichen Preisrückgang in Folge hin, was durch die Sorge vor einem Überangebot auf dem Weltmarkt verstärkt wird. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat kürzlich vor einem Überangebot gewarnt, was die Marktteilnehmer verunsichert.

Die Anleger richten zudem ihre Aufmerksamkeit auf das bevorstehende Treffen des Ölverbunds Opec+, bei dem eine Erhöhung der Fördermenge im Dezember erwartet wird. Diese Gespräche könnten die Marktdynamik weiter beeinflussen, insbesondere im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen von Sanktionen gegen russische Ölproduzenten wie Rosneft und Lukoil. Einige indische Raffinerien haben bereits ihre Importe aus Russland ausgesetzt und suchen nach alternativen Bezugsquellen.

Zusätzlich plant China, laut US-Präsident Donald Trump, den Kauf von Öl und Gas aus den Vereinigten Staaten, was möglicherweise zu einer großen Transaktion aus Alaska führen könnte. Dies könnte die geopolitischen und wirtschaftlichen Beziehungen im Energiesektor weiter verändern.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 64,70USD auf Lang & Schwarz (01. November 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.