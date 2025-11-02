Apple überrascht mit starkem Umsatzwachstum und Rekordgewinnen!
Apple hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25, das am 27. September endete, ein Umsatzwachstum von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Der Umsatz stieg auf 102,5 Milliarden Dollar (89 Milliarden Euro), was den Erwartungen der Analysten entsprach. Der operative Gewinn erhöhte sich um nahezu zehn Prozent auf 32,4 Milliarden Dollar. Besonders bemerkenswert ist der Nettogewinn, der aufgrund einer signifikant niedrigeren Steuerbelastung um 86 Prozent auf 27,5 Milliarden Dollar anstieg.
Trotz Herausforderungen in China, die den Konzern in der letzten Zeit belastet haben, konnte Apple die positiven Geschäftszahlen präsentieren. Die Aktie reagierte zunächst negativ auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen und fiel nachbörslich um bis zu drei Prozent. Allerdings erholte sich der Kurs schnell und stieg schließlich um etwa drei Prozent auf 280 Dollar, was über dem vorherigen Rekordhoch von 274,14 Dollar lag.
Die US-Bank JPMorgan hat in Reaktion auf die Quartalszahlen das Kursziel für Apple von 290 auf 305 Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Samik Chatterjee hebt die starke Nachfrage nach dem iPhone 17 hervor, die positive Umsatz- und Margenaussichten für das Unternehmen verspricht. Zudem plant Apple, seine Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) zu erhöhen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.
Insgesamt zeigt Apples viertes Quartal, dass das Unternehmen trotz externer Herausforderungen, insbesondere in einem wichtigen Markt wie China, in der Lage ist, signifikante Wachstumsraten zu erzielen. Die positive Entwicklung des Nettogewinns und die Erhöhung des Kursziels durch JPMorgan unterstreichen das Vertrauen der Analysten in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Die Kombination aus soliden Verkaufszahlen, einer starken Produktnachfrage und strategischen Investitionen in zukunftsträchtige Technologien wie KI positioniert Apple gut für die kommenden Quartale.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 270,4USD auf Nasdaq (01. November 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.
