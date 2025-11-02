Apple überrascht mit starkem Umsatzwachstum und Rekordgewinnen!

Apple hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25, das am 27. September endete, ein Umsatzwachstum von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Der Umsatz stieg auf 102,5 Milliarden Dollar (89 Milliarden Euro), was den Erwartungen der Analysten entsprach. Der operative Gewinn erhöhte sich um nahezu zehn Prozent auf 32,4 Milliarden Dollar. Besonders bemerkenswert ist der Nettogewinn, der aufgrund einer signifikant niedrigeren Steuerbelastung um 86 Prozent auf 27,5 Milliarden Dollar anstieg.

Trotz Herausforderungen in China, die den Konzern in der letzten Zeit belastet haben, konnte Apple die positiven Geschäftszahlen präsentieren. Die Aktie reagierte zunächst negativ auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen und fiel nachbörslich um bis zu drei Prozent. Allerdings erholte sich der Kurs schnell und stieg schließlich um etwa drei Prozent auf 280 Dollar, was über dem vorherigen Rekordhoch von 274,14 Dollar lag.