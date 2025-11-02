Commerzbank senkt Kapitalanforderungen: Was bedeutet das für Anleger?

Die regulatorische Mindestanforderung (MDA-Schwelle) an das harte Kernkapital liegt pro forma bei 10,13 % der risikogewichteten Aktiva (RWA). Diese setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, darunter das CET-1-Minimum von 4,5 %, die P2R-Anforderung von 1,21 %, sowie verschiedene Kapitalpuffer. Die Anforderung für die Leverage Ratio bleibt unverändert bei 0,1 %, was eine Leverage Ratio von 3,1 % zur Folge hat, während die Commerzbank eine tatsächliche Leverage Ratio von 4,3 % zum 30. Juni 2025 aufweist.

Die Commerzbank Aktiengesellschaft hat am 30. Oktober 2025 bekannt gegeben, dass die Europäischen Zentralbank (EZB) die kapitalbezogenen Anforderungen im Rahmen des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (SREP) für das Jahr 2026 gesenkt hat. Die Eigenmittelanforderung der Säule 2 (P2R) wurde um 10 Basispunkte auf 2,15 % des Gesamtkapitals reduziert, wobei mindestens 1,21 % mit hartem Kernkapital (CET 1) abzudecken sind. Diese Anpassung wird ab dem 1. Januar 2026 wirksam und ersetzt die vorherige Regelung.

Bettina Orlopp, die Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, äußerte, dass die Reduzierung der Kapitalanforderungen das Vertrauen der Aufsichtsbehörden in das Geschäftsmodell und den Wachstumskurs der Bank unterstreiche. Mit einer CET-1-Quote von 14,56 % per Ende Juni 2025 liege die Bank deutlich über der MDA-Schwelle, was ihr Spielraum für Investitionen in das Geschäftsmodell und für Kapitalrückgaben an die Aktionäre ermögliche. Die Commerzbank strebt weiterhin eine CET-1-Quote von 13,5 % bis 2028 an.

In einem breiteren wirtschaftlichen Kontext zeigt sich die deutsche Wirtschaft jedoch weiterhin schwach. Nach einem Rückgang im Frühjahr stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal 2025. Die schwache Nachfrage in Schlüsselbranchen wie dem Automobil- und Chemiesektor sowie die Auswirkungen von US-Zöllen belasten die Exportwirtschaft. Trotz eines leichten Rückgangs der Arbeitslosenzahlen bleibt die wirtschaftliche Unsicherheit hoch, und Reformen sind dringend erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Die Bundesregierung hat Reformen angekündigt, um die wirtschaftliche Lage zu verbessern, doch der Fortschritt bleibt hinter den Erwartungen zurück. Ökonomen prognostizieren für 2025 ein minimales Wachstum von etwa 0,2 %, während für 2026 eine stärkere Erholung erwartet wird, unterstützt durch Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 31,59EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.