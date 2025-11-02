Adidas-Aktie: Analysten bleiben optimistisch trotz Kursrückgang!

Ähnlich äußerte sich die UBS, die ein Kursziel von 274 Euro für Adidas festlegte und die Aktie ebenfalls mit "Buy" bewertete. Analyst Robert Krankowski bezeichnete die negative Kursreaktion auf den Quartalsbericht als übertrieben und verwies auf positive Signale für die Markendynamik des Unternehmens. Beide Banken sehen in der aktuellen Marktsituation eine Kaufgelegenheit für Anleger.

Die Deutsche Bank Research und die UBS haben beide ihre positive Einschätzung für die Adidas-Aktie bekräftigt, trotz eines signifikanten Kursrückgangs nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen. Die Deutsche Bank hat das Kursziel auf 280 Euro festgelegt und die Aktie mit "Buy" eingestuft. Analyst Adam Cochrane äußerte, dass der Kurseinbruch schwer nachvollziehbar und nicht gerechtfertigt sei. Er wies darauf hin, dass lediglich geringfügige Belastungsfaktoren vorhanden seien und das größte Problem ein gewisses "Antriebsvakuum" bis zum Jahresausblick 2026 im März darstelle.

Die Reaktionen der Analysten stehen im Kontrast zu den Ängsten der Investoren, die durch die Quartalszahlen ausgelöst wurden. Diese Zahlen scheinen nicht die erwarteten Ergebnisse geliefert zu haben, was zu einem plötzlichen Rückgang des Aktienkurses führte. Dennoch sind die Analysten der Meinung, dass die fundamentalen Daten von Adidas stark genug sind, um eine positive Entwicklung in der Zukunft zu unterstützen.

Einige Anleger zeigen sich optimistisch und betrachten den Rückgang als Chance, in die Aktie einzusteigen oder nachzukaufen. Kommentare in Anlegerforen deuten darauf hin, dass viele Investoren an die langfristige Stabilität und das Wachstum von Adidas glauben, insbesondere im Hinblick auf bevorstehende Ereignisse wie die Fußball-Weltmeisterschaft, bei der Adidas als Ausrüster der deutschen Nationalmannschaft auftritt.

Insgesamt bleibt die Stimmung unter den Analysten und einigen Investoren positiv, trotz der kurzfristigen Volatilität. Die Einschätzungen der Deutschen Bank und der UBS könnten darauf hindeuten, dass die Adidas-Aktie auf lange Sicht Potenzial hat, insbesondere wenn das Unternehmen seine strategischen Ziele erfolgreich umsetzt und die Marktbedingungen sich stabilisieren.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 163,7EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.