Lieferengpass bei Nexperia: Chipkrise bedroht deutsche Autoindustrie!

Die Probleme bei Nexperia sind in einen größeren Kontext eingebettet, da die niederländische Regierung die Kontrolle über das Unternehmen übernommen hat, das von einer chinesischen Muttergesellschaft geführt wird. In der Folge hat China die Ausfuhr von Nexperia-Produkten, darunter auch Chips für die Autoindustrie, gestoppt. Halbleiter-Wafer sind entscheidend für die Herstellung von Mikrochips, die in einer Vielzahl von elektronischen Geräten, einschließlich Fahrzeugen, verwendet werden.

Die Lieferprobleme des niederländischen Chipherstellers Nexperia, die insbesondere die deutsche Autoindustrie betreffen, könnten sich weiter verschärfen. Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat Nexperia die Lieferung von Halbleiter-Wafern an sein Montagewerk in China mit Wirkung zum 26. Oktober ausgesetzt. Der Grund für diesen Schritt ist, dass das lokale Management in China seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen ist. Nexperia hat seine Kunden darüber informiert und erklärt, dass die Lieferungen wieder aufgenommen werden, sobald die finanziellen Verpflichtungen erfüllt sind. Das Unternehmen arbeitet zudem an alternativen Lösungen, um die Lieferungen an seine Kunden sicherzustellen.

Die EU-Kommission hat in einem Treffen mit Nexperia die Anfälligkeit der europäischen Lieferketten thematisiert. EU-Kommissionsvizepräsidentin Henna Virkkunen betonte die Notwendigkeit, Lehren aus der aktuellen Situation zu ziehen und die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten zu verbessern. Dazu gehört auch die Diversifizierung der Versorgung und die Schaffung besserer Informationsaustauschmechanismen, um mögliche Engpässe frühzeitig zu erkennen.

Trotz der angespannten Lage hat Volkswagen angekündigt, dass es in der kommenden Woche keine Produktionsstopps geben wird. Der Konzern hat seine Produktion an allen deutschen Standorten als gesichert erklärt, auch wenn die Situation dynamisch bleibt und kurzfristige Auswirkungen nicht ausgeschlossen werden können. Volkswagen steht in engem Kontakt mit seinen Zulieferern und prüft alternative Beschaffungsmöglichkeiten, um die Auswirkungen der Chipkrise zu minimieren. Es ist wichtig zu beachten, dass Nexperia kein direkter Zulieferer von Volkswagen ist, jedoch einige Komponenten von Nexperia in Fahrzeugteilen verwendet werden, die von direkten Zulieferern geliefert werden.

Insgesamt zeigt die Situation um Nexperia die Herausforderungen, vor denen die europäische Chipindustrie steht, und die Notwendigkeit, die Lieferketten zu stärken, um zukünftige Engpässe zu vermeiden.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 90,32EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.