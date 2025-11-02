Deutsche Bahn: Neuer Vorstand bringt frischen Wind in die Krise!

Besonders im Bereich Güterverkehr, der seit Jahren unter Druck steht, gab es einen Wechsel. Sigrid Nikutta, die bisherige Chefin von DB Cargo, wurde aufgrund eines externen Gutachtens, das ihr Sanierungskonzept als unzureichend bewertete, abgelöst. Die EU-Kommission hatte angeordnet, dass DB Cargo bis zum nächsten Jahr wieder profitabel arbeiten muss, was zusätzlichen Druck auf die Unternehmensführung ausübt. Ihr Nachfolger, Bernhard Osburg, war zuvor Chef der Stahlsparte bei Thyssenkrupp und wird nun die Herausforderung annehmen, die Gütersparte zu sanieren.

Die Deutsche Bahn hat kürzlich bedeutende Personalwechsel im Vorstand vollzogen, um den Herausforderungen des Unternehmens besser begegnen zu können. In einer Sondersitzung berief der Aufsichtsrat drei neue Vorstandsmitglieder, die für die Ressorts Finanzen, Güterverkehr und Regionalverkehr zuständig sind. Karin Dohm, zuvor Managerin bei Hornbach, wird die neue Finanzchefin und folgt auf Levin Holle, der das Unternehmen verlassen hat, um eine Position im Bundeskanzleramt anzutreten. Harmen van Zijderveld, der zuvor das Ressort Schiene bei der Tochtergesellschaft DB Regio leitete, übernimmt die Verantwortung für den Regionalverkehr und folgt auf Evelyn Palla, die seit diesem Monat die Gesamtführung der Deutschen Bahn innehat.

Die Deutsche Bahn sieht sich derzeit mit erheblichen Problemen konfrontiert: Unpünktlichkeit bei Fernzügen, hohe Verluste und eine marode Infrastruktur sind nur einige der Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Die neue Vorstandsvorsitzende Palla plant, die zentrale Verwaltung zu verschlanken und mehr Verantwortung in den Regionen zu etablieren, um die Effizienz zu steigern.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) äußerte sich positiv über die neuen Vorstandsmitglieder und betonte, dass die Kombination aus Kontinuität und frischen Impulsen von außen eine Chance für die Entwicklung der Bahn darstellt.

Parallel dazu hat Thyssenkrupp Steel Europe mit Marie Jaroni erstmals eine Frau an der Spitze des Unternehmens. Jaroni, die zuvor Vertriebs- und Transformationsvorständin war, übernimmt die Leitung in einer Zeit, in der das Unternehmen mit Herausforderungen wie weltweiter Konjunkturschwäche und Billigimporten aus Asien zu kämpfen hat. Der Aufsichtsrat hat zudem den Vertrag von Jaroni und dem Finanzvorstand Philipp Conze bis 2030 verlängert. Die Stahlfirma plant, durch den Abbau von Arbeitsplätzen und die Auslagerung von Tätigkeiten Kosten zu senken und langfristig profitabel zu wirtschaften.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,55 % und einem Kurs von 9,088EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.