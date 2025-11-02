DWS Investment erhöht Stimmrechtsanteil an flatexDEGIRO AG auf 5,13 %

Die DWS Investment GmbH ist als Mitteilungspflichtiger in der Mitteilung aufgeführt und hält die Stimmrechte direkt und zugerechnet. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der flatexDEGIRO AG beträgt 110.134.548. Der neue Anteil von 5,13 % setzt sich aus 5.649.564 direkt zugerechneten Stimmrechten zusammen, was 5,13 % der Gesamtstimmrechte entspricht.

Am 30. Oktober 2025 veröffentlichte die flatexDEGIRO AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. In dieser Mitteilung gab die DWS Investment GmbH, mit Sitz in Frankfurt am Main, bekannt, dass sie ihre Stimmrechtsanteile an der flatexDEGIRO AG auf 5,13 % erhöht hat. Dies stellt eine Veränderung im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der der Anteil bei 4,82 % lag. Der Grund für diese Erhöhung ist der Erwerb von Aktiensicherheiten, die zur Erhöhung der Stimmrechte führten.

Am 31. Oktober 2025 wurde eine weitere Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, in der die DWS Investment GmbH ihren Anteil an der flatexDEGIRO AG auf 4,73 % reduzierte. Diese Reduzierung ist auf die Rückgabe von Aktiensicherheiten zurückzuführen. Der neue Anteil von 4,73 % bedeutet, dass die DWS Investment GmbH nun 5.214.106 Stimmrechte hält. Diese Veränderung zeigt, dass die DWS Investment GmbH aktiv in das Management ihrer Stimmrechte eingreift und ihre Position in der flatexDEGIRO AG anpasst.

In beiden Mitteilungen wird deutlich, dass die DWS Investment GmbH nicht von anderen Unternehmen beherrscht wird und auch keine anderen Unternehmen beherrscht, die Stimmrechte an der flatexDEGIRO AG halten. Dies gibt Aufschluss über die Unabhängigkeit der DWS Investment GmbH in Bezug auf ihre Stimmrechtsanteile.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die flatexDEGIRO AG durch die Stimmrechtsmitteilungen der DWS Investment GmbH einen Einblick in die Veränderungen der Stimmrechtsanteile erhält, die sowohl durch den Erwerb als auch durch die Rückgabe von Aktiensicherheiten beeinflusst werden. Diese Entwicklungen sind für Investoren und Marktbeobachter von Bedeutung, da sie die Dynamik der Eigentumsverhältnisse und die strategischen Entscheidungen der Investoren widerspiegeln.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 32,90EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.