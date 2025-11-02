Euro unter Druck: Wie Powells Aussagen den Wechselkurs beeinflussen

Der Euro geriet am Freitagnachmittag unter Druck und fiel um etwa einen Cent im Vergleich zum Wochenstart. Die Ursache für diese Entwicklung lag in den Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der am Mittwoch die Erwartungen auf eine weitere Leitzinssenkung dämpfte. Dies führte zu einer Stärkung des Dollars. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Donnerstag zwar keine Zinssenkung in Aussicht gestellt, was jedoch auch nicht erwartet wurde.

Am Freitag zeigte der Euro im späten US-Handel eine geringe Bewegung, nachdem er zuvor Verluste hinnehmen musste. Eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1525 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1554 Dollar festgesetzt, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Donnerstag darstellt. Der Dollar kostete somit 0,8655 Euro.

Am Donnerstag bewegte sich der Euro ebenfalls kaum, nachdem er am Morgen noch über 1,16 Dollar notiert hatte. Der Referenzkurs der EZB wurde auf 1,1550 Dollar festgelegt, was einen Rückgang im Vergleich zum Mittwoch darstellt. Powell hatte die Hoffnungen auf eine dritte Zinssenkung in diesem Jahr gedämpft und betont, dass eine weitere Senkung bei der Dezember-Sitzung unsicher sei. Analysten hatten hingegen mit einer Lockerung der Geldpolitik zum Jahresende gerechnet.

Die Inflationsdaten aus Frankreich, die am Freitag veröffentlicht wurden, konnten dem Euro keine neue Richtung geben. Die Teuerungsrate in Frankreich lag im Oktober bei 0,9 Prozent und blieb damit im europäischen Vergleich schwach. Trotz der stabilen Leitzinsen der EZB, die am Donnerstag beschlossen wurden, fiel der Euro im Verlauf der Handelswoche um fast einen Cent.

Insgesamt bleibt die Marktstimmung angespannt, da die Anleger auf weitere Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone warten, die möglicherweise für mehr Bewegung beim Euro sorgen könnten. Die Inflation wird voraussichtlich etwas abgeschwächt sein, was die Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik der EZB verstärken könnte. Der Euro hat in den letzten Tagen eine volatile Phase durchlebt, und die kommenden wirtschaftlichen Indikatoren könnten entscheidend für seine weitere Entwicklung sein.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,154USD auf Forex (02. November 2025, 01:32 Uhr) gehandelt.