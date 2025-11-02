Fuchs SE: Umsatzwachstum trotz Herausforderungen – Analysten optimistisch!

Der Schmierstoffhersteller Fuchs SE hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz von 2,7 Milliarden Euro erzielt, was einem Anstieg von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Unternehmenschef Stefan Fuchs betonte, dass dieser Zuwachs trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds und negativer Wechselkurseffekte erreicht wurde. Die Umsatzsteigerung ist sowohl auf Zukäufe als auch auf organisches Wachstum zurückzuführen. Allerdings verzeichnete das Unternehmen einen leichten Rückgang des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT), das um zwei Prozent auf 326 Millionen Euro fiel. Der Nettogewinn betrug 228 Millionen Euro, was einem Minus von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz dieser Rückgänge bestätigte Fuchs seine im Juli gesenkten Jahresziele, die einen Umsatz und ein operatives Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres vorsehen.

Analysten zeigen sich jedoch optimistisch. Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE nach den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Anil Shenoy hebt hervor, dass im dritten Quartal klare Anzeichen einer Besserung zu erkennen sind. Nach einer Phase der Stagnation im Vorquartal habe das organische Umsatzwachstum auf zwei Prozent angezogen, unterstützt durch eine positive Entwicklung in verschiedenen Regionen. Auch die Barmittelzuflüsse seien gestiegen, was auf eine stabilere finanzielle Lage hindeutet.

Nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts erlebten die Aktien von Fuchs am Freitagmorgen eine Erholungsrally. Mit einem Kursplus von fast 12 Prozent stiegen die Aktien auf 42,88 Euro, das höchste Niveau seit Ende Juli. Experten lobten die Ergebnisse, insbesondere im Vergleich zum zweiten Quartal, und verzeichneten eine anziehende Dynamik. Thomas Schulte-Vorwick vom Bankhaus Metzler wies darauf hin, dass das Management erstmals seit vielen Quartalen mit sinkenden Rohstoffkosten rechnet, was die positive Entwicklung weiter unterstützen könnte.

Insgesamt zeigt Fuchs SE, dass das Unternehmen trotz widriger Umstände in der Lage ist, seine Marktposition zu behaupten und zu wachsen, was sowohl für Investoren als auch für Analysten Anlass zur Hoffnung gibt.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 38,80EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.