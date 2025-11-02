Airbus-Aktien auf Rekordhoch: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen!

Laut dem JPMorgan-Analysten David Perry übertraf das Quartalsergebnis je Aktie die Markterwartungen um 5 Prozent. Auch der Barmittelzufluss war höher als prognostiziert, was das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens stärkt. Trotz der Herausforderungen, die durch einen Mangel an Triebwerken entstehen, hat Airbus sein Ziel für die Auslieferung von 820 Jets im Gesamtjahr bekräftigt. Dies zeigt die Zuversicht des Unternehmens, die Produktionsziele trotz der bestehenden Engpässe zu erreichen.

Die Aktien von Airbus stehen am Donnerstagmorgen vor einem neuen Rekordhoch, nachdem das Unternehmen am Vorabend seine Geschäftszahlen veröffentlicht hat. Auf der Handelsplattform Tradegate wurden die Aktien vorbörslich mit 210,65 Euro gehandelt, was einen Anstieg von über einem Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs darstellt. Diese Kursentwicklung ist besonders bemerkenswert, da es sich um den höchsten Preis handelt, den die Aktie im Xetra-Handel je erreicht hat.

Die Privatbank Berenberg hat ebenfalls auf die positiven Quartalszahlen reagiert und das Kursziel für Airbus von 200 auf 205 Euro angehoben, während die Einstufung auf "Hold" belassen wurde. Analyst George McWhirter hebt hervor, dass sowohl das operative Ergebnis (EBIT) als auch die Entwicklung des Free Cashflows positiv überrascht haben. Dennoch betont er, dass die Erreichung der Jahresziele stark vom Verlauf des Schlussquartals abhängt, was auf die Unsicherheiten im operativen Geschäft hinweist.

Insgesamt zeigen die aktuellen Geschäftszahlen von Airbus eine positive Entwicklung, die sowohl Analysten als auch Investoren optimistisch stimmt. Die Bestätigung der Jahresziele und die Übertreffung der Markterwartungen könnten dazu beitragen, das Vertrauen in die Aktie weiter zu stärken. Anleger sollten jedoch die Entwicklungen im Schlussquartal genau beobachten, da diese entscheidend für die endgültige Bewertung des Jahresergebnisses sein könnten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Airbus trotz der Herausforderungen in der Lieferkette und der Unsicherheiten im Marktumfeld gut positioniert ist, um seine Ziele zu erreichen und möglicherweise weiterhin Rekordkurse zu erzielen.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 213,5EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.