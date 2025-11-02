Stratec senkt Jahresziele: Materialengpässe und Zollkonflikte belasten!

In Reaktion auf diese Nachrichten fiel die Stratec-Aktie am Donnerstagnachmittag um etwa vier Prozent und erreichte den tiefsten Stand seit April. Die Papiere notierten zuletzt bei 22,90 Euro, was einem Rückgang von rund 23 Prozent im laufenden Jahr entspricht.

Der Diagnostikkonzern Stratec hat seine Jahresziele aufgrund von Materialengpässen, insbesondere bei bestimmten Magnettypen, nach unten korrigiert. In einer Mitteilung vom Donnerstag erklärte das Unternehmen, dass nach intensiven Gesprächen mit Lieferanten nicht mehr davon ausgegangen werden kann, die erforderlichen Vormaterialien für die Produktion rechtzeitig zu erhalten. Dies betrifft insbesondere die geplanten Produktionsvolumina für das vierte Quartal. Zudem führen globale Zollkonflikte zu höheren Schwankungen im Bestellverhalten der Kunden, was sich vor allem auf den Bereich der Serviceteile und Verbrauchsmaterialien auswirkt.

Für das laufende Jahr erwartet Stratec nun einen währungsbereinigten Umsatz, der etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegt, anstatt der zuvor angestrebten währungsbereinigten Steigerung im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Die bereinigte operative Marge (EBIT-Marge) wird nun auf das untere Ende des Prognosekorridors von etwa 10 bis 12 Prozent angepeilt. Die erwartete höhere Profitabilität im vierten Quartal soll durch Skaleneffekte, Sparmaßnahmen und eine stärkere Realisierung margenstarker Entwicklungsumsätze unterstützt werden.

In den ersten neun Monaten des Jahres konnte Stratec den Umsatz währungsbereinigt um 2,5 Prozent auf 175,6 Millionen Euro steigern. Allerdings sank die adjustierte EBIT-Marge um 1,5 Prozentpunkte auf voraussichtlich 7,3 Prozent. Die endgültigen Zahlen sowie der Quartalsbericht für die ersten neun Monate werden am 7. November veröffentlicht.

Die Situation verdeutlicht die Herausforderungen, mit denen Unternehmen in der aktuellen globalen Wirtschaft konfrontiert sind, insbesondere in Bezug auf Lieferketten und Materialverfügbarkeit. Stratec wird weiterhin die Entwicklungen beobachten und an Lösungen arbeiten, um die Produktionsziele zu erreichen und die Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse zu minimieren.

Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,95 % und einem Kurs von 23,70EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.