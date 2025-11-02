Scherzer & Co. AG: NAV bei 3,33 Euro – Aktie mit 30% Abschlag!
Die Scherzer & Co. AG hat am 31. Oktober 2025 ihren Net Asset Value (NAV) veröffentlicht, der mit 3,33 Euro pro Aktie beziffert wird. Im Vergleich dazu notiert die Aktie derzeit bei 2,30 Euro, was einem Abschlag von etwa 30,93 % zum NAV entspricht. Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert und potenzielle Nachbesserungsrechte sowie Steuern in der Bewertung nicht berücksichtigt sind.
Das Portfolio der Scherzer & Co. AG umfasst zehn bedeutende Aktienpositionen, darunter Weleda AG, Allerthal-Werke AG und 1&1 AG. Besonders hervorzuheben ist die 1&1 AG, die von Gerüchten über eine bevorstehende Konsolidierung im europäischen Mobilfunkmarkt profitiert. Die Rocket Internet SE, die etwa 4 % der Anteile an SumUp hält, hat bislang nicht von den Spekulationen über einen möglichen Börsengang profitiert. Data Modul AG verzeichnete eine unbefriedigende operative Entwicklung, jedoch wurde die Beauftragung von JP Morgan zur Prüfung strategischer Optionen gemeldet, was den Aktienkurs ankurbelte. Siltronic AG und Gerresheimer AG zeigen ebenfalls interessante Entwicklungen, wobei ersterer auf einen operativen Turnaround hofft und letzterer von einem CEO-Wechsel profitieren könnte.
Zusätzlich hat die Scherzer & Co. AG im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms zwischen dem 22. und 29. Oktober 2025 insgesamt 33.774 eigene Aktien zurückgekauft. Seit Beginn des Programms am 3. Juli 2025 wurden insgesamt 329.663 Aktien erworben. Die Rückkäufe erfolgten über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse und Tradegate Exchange.
Die Scherzer & Co. AG, mit Sitz in Köln, verfolgt eine Strategie, die sowohl sicherheits- als auch chancenorientierte Investments umfasst, um langfristigen Vermögensaufbau zu betreiben. Die Gesellschaft ist auf Sondersituationen und Corporate Actions spezialisiert und investiert in Abfindungswerte sowie Value-Aktien, die nach unten abgesichert erscheinen. Darüber hinaus werden wachstumsstarke Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen und attraktive Chancen/Risikoverhältnisse ins Visier genommen.
Die Unternehmenspräsentation ist auf der Webseite der Scherzer & Co. AG verfügbar, und für Rückfragen steht Dr. Georg Issels, Vorstandsmitglied, zur Verfügung.
Die Scherzer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 2,30EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
