Scherzer & Co. AG: NAV bei 3,33 Euro – Aktie mit 30% Abschlag!

Die Scherzer & Co. AG hat am 31. Oktober 2025 ihren Net Asset Value (NAV) veröffentlicht, der mit 3,33 Euro pro Aktie beziffert wird. Im Vergleich dazu notiert die Aktie derzeit bei 2,30 Euro, was einem Abschlag von etwa 30,93 % zum NAV entspricht. Es ist wichtig zu beachten, dass dieser Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert und potenzielle Nachbesserungsrechte sowie Steuern in der Bewertung nicht berücksichtigt sind.

Das Portfolio der Scherzer & Co. AG umfasst zehn bedeutende Aktienpositionen, darunter Weleda AG, Allerthal-Werke AG und 1&1 AG. Besonders hervorzuheben ist die 1&1 AG, die von Gerüchten über eine bevorstehende Konsolidierung im europäischen Mobilfunkmarkt profitiert. Die Rocket Internet SE, die etwa 4 % der Anteile an SumUp hält, hat bislang nicht von den Spekulationen über einen möglichen Börsengang profitiert. Data Modul AG verzeichnete eine unbefriedigende operative Entwicklung, jedoch wurde die Beauftragung von JP Morgan zur Prüfung strategischer Optionen gemeldet, was den Aktienkurs ankurbelte. Siltronic AG und Gerresheimer AG zeigen ebenfalls interessante Entwicklungen, wobei ersterer auf einen operativen Turnaround hofft und letzterer von einem CEO-Wechsel profitieren könnte.