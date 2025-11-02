Renditen deutscher Staatsanleihen steigen: EZB bleibt gelassen!
Am Donnerstag haben die Renditen deutscher Staatsanleihen leicht zugelegt. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf 2,63 Prozent, während der Euro-Bund-Future um 0,14 Prozent auf 129,43 Punkte zulegte. Diese Entwicklung folgte auf einen Rückgang des Bund-Futures am Mittwochabend, der durch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed ausgelöst wurde. Fed-Chef Jerome Powell hatte die Erwartungen an eine Leitzinssenkung im Dezember gedämpft, was die deutschen Renditen stützte. Analysten hatten zuvor mit einer Lockerung der Geldpolitik zum Jahresende gerechnet, doch Powell betonte, dass es unterschiedliche Meinungen im geldpolitischen Rat der Fed gebe.
Die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag hatte kaum Einfluss auf den Devisenmarkt. Die EZB ließ den Einlagenzins zum dritten Mal in Folge unverändert, was von Volkswirten erwartet wurde. EZB-Präsidentin Christine Lagarde schloss eine Leitzinssenkung aus und betonte, dass die EZB "gut positioniert" sei. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, merkte an, dass eine Zinssenkung nur bei einem signifikanten Konjunktureinbruch oder Anzeichen einer Kreditklemme in Betracht gezogen werden könnte, was derzeit nicht der Fall sei.
Die Zahlen zum deutschen Wirtschaftswachstum blieben für den Anleihemarkt weitgehend irrelevant. Nach einem Rückgang im Frühjahr stagnierte das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal, was von Volkswirten erwartet wurde. Jens-Oliver Niklasch von der LBBW äußerte, dass die wirtschaftliche Lage in Deutschland unbefriedigend sei und forderte wachstumsfördernde Reformen.
Am Freitag fielen die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht, der Euro-Bund-Future sank um 0,10 Prozent auf 129,25 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,65 Prozent stieg. Die EZB bestätigte ihre abwartende Haltung, was die Märkte nicht weiter bewegte. Experten der Dekabank stellten fest, dass die EZB weniger Risiken für das Wachstum sieht und ihre Inflationseinschätzung beibehalten hat. Die am Nachmittag veröffentlichten Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone zeigten eine erwartete Abschwächung des Preisauftriebs, was die Marktteilnehmer nicht überraschte. Die Inflation im Währungsraum stieg im Oktober um 2,1 Prozent im Jahresvergleich, was die EZB-Politik weiter stützen dürfte.
BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 129,5EUR auf Eurex (31. Oktober 2025, 22:03 Uhr) gehandelt.
