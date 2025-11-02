SAF-HOLLAND SE: J.P. Morgan senkt Stimmrechtsanteil auf 4,99 %!

SAF-HOLLAND SE, mit Sitz in Bessenbach, Deutschland, hat einen Legal Entity Identifier (LEI) von 222100QJQLUJHWREL058. Der Grund für die Mitteilung ist der Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie ein abgestimmtes Verhalten, das zu einer Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte geführt hat. Der Mitteilungspflichtige ist die J.P. Morgan Investment Management Inc. mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA.

Am 30. Oktober 2025 veröffentlichte die SAF-HOLLAND SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung wurde durch die EQS Group übermittelt und gibt Aufschluss über die aktuellen Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens.

Am 24. Oktober 2025 wurde eine Schwellenberührung festgestellt, die die Stimmrechtsanteile von J.P. Morgan betrifft. Der aktuelle Anteil an Stimmrechten beträgt 4,99 %, was einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung von 5,23 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beläuft sich auf 45.394.302.

Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass J.P. Morgan insgesamt 2.262.984 Stimmrechte hält, was 4,99 % der Gesamtstimmrechte entspricht. Es wurden keine weiteren Instrumente oder Stimmrechte in Form von Derivaten oder ähnlichen Finanzinstrumenten gemeldet.

Die Mitteilung stellt zudem klar, dass der Mitteilungspflichtige weder beherrscht wird noch andere Unternehmen beherrscht, die Stimmrechte an SAF-HOLLAND SE halten oder denen solche Stimmrechte zugerechnet werden. Dies bedeutet, dass J.P. Morgan in dieser Hinsicht unabhängig agiert.

Die Veröffentlichung dieser Stimmrechtsmitteilung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die Unternehmen in Deutschland und der EU einhalten müssen, um Transparenz im Hinblick auf die Eigentumsverhältnisse und Stimmrechtsanteile zu gewährleisten. Die Informationen sind für Investoren und Marktteilnehmer von Bedeutung, da sie Einblicke in die Machtverhältnisse innerhalb des Unternehmens geben und potenzielle Veränderungen in der Unternehmensführung oder -strategie anzeigen können.

Insgesamt zeigt die Mitteilung von SAF-HOLLAND SE, dass es im Bereich der Stimmrechte zu Anpassungen gekommen ist, die für die Marktteilnehmer von Interesse sind.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 14,10EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.