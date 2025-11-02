Microsoft: Kursziel angehoben – IStGH wechselt zu Open-Source-Software!

Parallel dazu hat der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag beschlossen, künftig nicht mehr mit Microsoft-Software zu arbeiten. Stattdessen wird auf die Open-Source-Software OpenDesk des deutschen Anbieters ZenDIS umgestiegen. Dieser Schritt erfolgt als Reaktion auf mögliche Sanktionen der US-Regierung unter Präsident Donald Trump. Microsoft hatte im Mai das E-Mail-Konto des IStGH-Chefanklägers Karim Khan gesperrt, nachdem das Gericht Haftbefehle gegen israelische Regierungsvertreter erlassen hatte. Die USA und Israel erkennen den IStGH nicht an, was zu einer breiten Debatte über die Abhängigkeit internationaler Institutionen von US-Technologieanbietern führte.

JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft nach der Veröffentlichung der aktuellen Geschäftszahlen von 565 auf 575 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Unternehmens steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analyst Mark Murphy hebt hervor, dass die Cloud-Sparte Azure im ersten Geschäftsquartal eine gesunde Entwicklung gezeigt hat, auch wenn das Wachstum sich normalisiert hat. Der Umsatzausblick für das zweite Quartal liegt leicht über den Erwartungen für Azure und innerhalb der Erwartungen für den gesamten Konzern.

Kritiker werfen Microsoft vor, als "Hilfssheriff" zu agieren und die Arbeit internationaler Institutionen durch nationale Sanktionen zu behindern. Microsoft betont jedoch, dass die Entscheidung, den Dienst für den IStGH einzustellen, auf einer spezifischen US-Sanktion gegen eine Einzelperson basierte und nicht auf einer generellen Ablehnung der Institution. Die Umsätze des Unternehmens mit dem IStGH sind gering, jedoch wird dem Vorfall symbolische Bedeutung beigemessen.

Osvaldo Zavala Giler, der Registrar des IStGH, äußerte, dass es notwendig sei, Abhängigkeiten zu verringern und die technologische Autonomie des Gerichts zu stärken. ZenDIS wurde 2022 gegründet, um kritische Software-Abhängigkeiten zu lösen und digitale Souveränität zu fördern.

Zusätzlich hat das Analysehaus Jefferies die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill hebt hervor, dass Microsoft, zusammen mit anderen Tech-Riesen wie Meta und Alphabet, solide Ergebnisse erzielt hat, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz, wo der Investitionsbedarf weiterhin hoch ist.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,38 % und einem Kurs von 517,8USD auf Nasdaq (01. November 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.