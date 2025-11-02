AB Inbev kündigt Milliarden-Aktienrückkauf trotz Absatzrückgang an!

Im dritten Quartal 2023 verzeichnete AB Inbev einen Absatzrückgang von 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, bereinigt um Zu- und Verkäufe. Dennoch stieg der Umsatz organisch um knapp ein Prozent auf 15,13 Milliarden Dollar. Dies ist vor allem auf Preiserhöhungen, den wachsenden Verkauf von Premiummarken und strikte Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wuchs um 3,3 Prozent auf 5,59 Milliarden Dollar. Allerdings fiel der Nettogewinn um 50 Prozent auf 1,05 Milliarden Dollar, was auf Bewertungsanpassungen für bestimmte Finanzkontrakte zurückzuführen ist.

Der weltgrößte Bierbrauer AB Inbev hat in einem herausfordernden Marktumfeld einen milliardenschweren Aktienrückkauf angekündigt. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag plant das Unternehmen, innerhalb der nächsten 24 Monate eigene Aktien im Wert von 6 Milliarden US-Dollar (5,16 Milliarden Euro) zurückzukaufen. Diese Maßnahme erfolgt trotz einer global gesunkenen Nachfrage, die auch im dritten Quartal spürbar war.

Analyst James Edwardes Jones von der Bank RBC äußerte sich zur Situation des Unternehmens und stellte fest, dass die Erlöse schwächer als erwartet ausfielen, der operative Gewinn jedoch als akzeptabel angesehen werden kann. Positiv hob er die angekündigten Aktienrückkäufe sowie die geplante Zwischendividende von 15 Cent je Aktie für das Jahr 2025 hervor.

Trotz eines starken Starts in den Handelstag verloren die Aktien von AB Inbev am Nachmittag über ein Prozent. Die Marktentwicklung zeigt, dass Investoren weiterhin vorsichtig sind, während das Unternehmen versucht, sich in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zu behaupten. Der Aktienrückkauf könnte als Signal an die Investoren interpretiert werden, dass AB Inbev Vertrauen in seine zukünftige Entwicklung hat, auch wenn die aktuellen Verkaufszahlen nicht den Erwartungen entsprechen.

Insgesamt bleibt AB Inbev in einem herausfordernden Marktumfeld gefordert, seine Strategie anzupassen und gleichzeitig die Rentabilität zu sichern. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu beobachten, wie sich die Maßnahmen des Unternehmens auf die Marktposition und die finanzielle Gesundheit auswirken.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,88 % und einem Kurs von 53,00EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.