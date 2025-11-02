Stimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG zeigt neue Eigentümerstruktur!

Die Mitteilung enthält Informationen über den Emittenten, die Accentro Real Estate AG, mit Sitz in Berlin. Der Legal Entity Identifier (LEI) des Unternehmens lautet 391200VKLY50XNAFCM46. Die Mitteilung bezieht sich auf mehrere Mitteilungspflichtige, darunter Pearlstone Alternative (UK) LLP, LMR Partners Management Limited und Robert Vogel, die jeweils unterschiedliche Stimmrechtsanteile halten.

Am 30. Oktober 2025 veröffentlichte die Accentro Real Estate AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch den Erwerb und die Veräußertung von Aktien und Instrumenten entstanden sind.

Am 24. Oktober 2025 wurde eine Schwellenberührung festgestellt. Pearlstone Alternative Master Fund SCSp SICAV-RAIF und Jefferies Strategic Investments LLC hielten zu diesem Zeitpunkt 11,07 % der Stimmrechte. Im Gegensatz dazu meldete LMR Multi-Strategy Master Fund Limited einen Anteil von 22,42 %, während Robert Vogel 4,71 % der Stimmrechte hielt. Diese Anteile resultieren aus dem Erwerb von Aktien und Instrumenten, wobei die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG 284.299 beträgt.

Die Mitteilung enthält auch detaillierte Informationen zu den Stimmrechtsbeständen, die nach den §§ 33 und 34 WpHG aufgeschlüsselt sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die ISIN DE000A40ZWH7 auf neue Aktien verweist, die im Rahmen einer nicht börsennotierten Kapitalerhöhung ausgegeben wurden. Diese Aktien haben eine andere ISIN als die börsennotierten Wertpapiere (DE000A0KFKB3).

Die Mitteilung schließt mit dem Hinweis, dass die Mitteilungspflichtigen weder beherrscht werden noch andere Unternehmen kontrollieren, die Stimmrechte an der Accentro Real Estate AG halten. Diese Informationen sind für Investoren und Marktteilnehmer von Bedeutung, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und die Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens geben.

Insgesamt verdeutlicht die Stimmrechtsmitteilung die dynamische Entwicklung der Eigentumsverhältnisse bei der Accentro Real Estate AG und unterstreicht die Relevanz von Transparenz und regulatorischen Anforderungen im Kapitalmarkt.

Die Accentro Real Estate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +42,86 % und einem Kurs von 0,100EUR auf Lang & Schwarz (30. Oktober 2025, 17:49 Uhr) gehandelt.