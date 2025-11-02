Chery Group: Pionier für nachhaltige Mobilität und soziale Verantwortung!

Ein zentrales Element der ESG-Strategie von Chery ist die Gründung einer globalen ESG-Beratergruppe unter der Leitung von Ban Ki-moon, dem ehemaligen UN-Generalsekretär. Diese Gruppe soll Chery dabei unterstützen, Standards für nachhaltige Praktiken in der Automobilindustrie zu setzen. Technologische Innovationen spielen eine entscheidende Rolle in Cherys Ansatz zur nachhaltigen Transformation. Die Präsentation der Chery Super-Hybrid-Plattform und der SNA-Architektur verdeutlichte das Engagement des Unternehmens für fortschrittliche und umweltfreundliche Technologien, einschließlich Wasserstoffmotoren und elektrifizierten Antriebssystemen.

Die Chery Group hat sich als Vorreiter in der globalen Automobilindustrie positioniert, indem sie Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsprinzipien (ESG) in ihre Kernstrategie integriert. Auf dem Chery International User Summit 2025 in Wuhu, China, wurde die Vision einer nachhaltigen Mobilitätsgemeinschaft vorgestellt, die den Übergang zur Netto-Null, verantwortungsvolle Lieferketten und lokale Umweltinitiativen umfasst. Chery hat sich von einem reinen Produktexporteur zu einem Mitgestalter kultureller und sozialer Werte entwickelt und strebt an, eine nachhaltige globale Gemeinschaft aufzubauen.

Chery hat auch die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) in seine Lieferkette integriert und setzt auf Kreislaufwirtschaftsprinzipien, um die Nachhaltigkeit in der Produktion zu fördern. Dies umfasst ein globales Batterierecycling-Netzwerk und Systeme zur Rückverfolgbarkeit. Die Initiative „Ride Green Life“ demonstrierte das Engagement von Chery für umweltfreundliche Mobilität, indem 3.000 Radfahrer an einer Veranstaltung teilnahmen, die 50.000 kg CO₂-Emissionen einsparten.

Zusätzlich hat Chery eine Partnerschaft mit UNICEF verlängert, um Bildungsprogramme für benachteiligte Kinder zu unterstützen, und investiert 6 Millionen US-Dollar in diese Initiative. Diese Maßnahmen unterstreichen Cherys Engagement für soziale Verantwortung und Bildung.

Insgesamt zeigt die Chery Group, dass sie Nachhaltigkeit nicht nur als strategisches Ziel, sondern als integralen Bestandteil ihrer Unternehmensphilosophie betrachtet. Durch innovative Technologien, verantwortungsvolle Geschäftspraktiken und soziale Initiativen strebt Chery danach, eine führende Rolle in der globalen Mobilitätslandschaft einzunehmen und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt auszuüben.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 78,56EUR auf Ariva Indikation (31. Oktober 2025, 20:19 Uhr) gehandelt.