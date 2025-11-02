HORNBACH kündigt wichtige Finanzberichte für 2026 an – Jetzt informieren!

Der Konzern-Jahresfinanzbericht wird am 19. Mai 2026 veröffentlicht. Interessierte können die Berichte auf der Unternehmenswebsite unter den Rubriken für Investoren einsehen. Der Bericht wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache bereitgestellt, um einer breiten Leserschaft gerecht zu werden.

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA hat in einer aktuellen Vorabbekanntmachung die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte angekündigt. Diese Mitteilung erfolgt gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und wurde über den EQS News-Service verbreitet. Die Finanzberichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich wird ein Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal (Halbjahr) am 29. September 2026 veröffentlicht. Auch dieser Bericht wird in beiden Sprachen verfügbar sein. Die Veröffentlichung dieser Berichte ist von großer Bedeutung für Investoren und Analysten, da sie wichtige Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens bieten.

Darüber hinaus kündigte HORNBACH auch die Veröffentlichung von Quartals- und Zwischenberichten an. Die erste Quartals-/Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr wird am 19. Juni 2026 veröffentlicht, gefolgt von einer weiteren Mitteilung für das zweite Halbjahr am 22. Dezember 2026. Diese Berichte sind ebenfalls in deutscher und englischer Sprache verfügbar und können über die gleichen Links auf der Unternehmenswebsite abgerufen werden.

Die Vorabbekanntmachung zeigt das Engagement von HORNBACH für Transparenz und rechtzeitige Information der Investoren. Die regelmäßige Veröffentlichung von Finanzberichten ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskommunikation und ermöglicht es den Stakeholdern, fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Bereitstellung der Berichte in mehreren Sprachen unterstreicht zudem die internationale Ausrichtung des Unternehmens und dessen Bestreben, eine breite Zielgruppe zu erreichen.

Insgesamt verdeutlicht die Ankündigung von HORNBACH die Wichtigkeit der finanziellen Berichterstattung und die Verpflichtung des Unternehmens, den Anforderungen des Kapitalmarktes gerecht zu werden. Die bevorstehenden Veröffentlichungen werden mit Spannung erwartet und könnten entscheidende Informationen über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens liefern.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 86,90EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.