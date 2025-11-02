Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 44/25
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Insiderkäufe vom 27.10.25 bis 02.11.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|295,10 Tsd.€
|3,67 Tsd. Stk.
|2
|56,76 Tsd.€
|1,10 Tsd. Stk.
|1
|49,92 Tsd.€
|501 Stk.
Insiderverkäufe vom 27.10.25 bis 02.11.25
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|2
|47,40 Tsd.€
|395 Stk.
TKMS
Wochenperformance: +11,70 %
Platz 1
Amadeus FiRe
Wochenperformance: -3,13 %
Platz 2
Scout24
Wochenperformance: -1,36 %
Platz 3
Nuernberger Beteiligungs (B)
Wochenperformance: -0,83 %
Platz 4
