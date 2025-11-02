    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 44/25

    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 44/25
    Foto: Scout24 SE

    Insiderkäufe vom 27.10.25 bis 02.11.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    TKMS AG & Co. KGaA
    		1 295,10 Tsd. 3,67 Tsd. Stk.
    AMADEUS FIRE AG
    		2 56,76 Tsd. 1,10 Tsd. Stk.
    Scout24 SE
    		1 49,92 Tsd. 501 Stk.

    Insiderverkäufe vom 27.10.25 bis 02.11.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
    		2 47,40 Tsd. 395 Stk.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Directors Dealings
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 44/25 In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.