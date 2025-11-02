IW
Jedes dritte Unternehmen will 2026 Stellen abbauen
Foto: Büros (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Köln (dts Nachrichtenagentur) - Nach einer kurzen Erholung im Frühjahr 2025 hat sich die wirtschaftliche Stimmung in Deutschland zuletzt wieder eingetrübt. Das geht aus einer Unternehmensbefragung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die am Sonntag veröffentlicht wurde.
Das hat demnach Folgen für den Arbeitsmarkt: 36 Prozent der Unternehmen planen, im kommenden Jahr Stellen zu streichen, nur 18 Prozent schaffen neue Jobs. Vor allem in der Industrie sind die Aussichten trüb: 41 Prozent der befragten Unternehmen wollen Stellen abbauen, nur etwa jede siebte Industriefirma will neue Arbeitsplätze schaffen.
Auch die Investitionen dürften zurückgehen: Nur 23 Prozent der Unternehmen wollen im kommenden Jahr mehr investieren als 2025. 33 Prozent wollen hingegen weniger investieren. Damit verschärft sich die Investitionskrise in Deutschland: Eine über fünf Halbjahre anhaltende Phase negativer Investitionserwartungen gab es bei der IW-Konjunkturumfrage seit der bundesweiten Erhebung nicht.
Regional gehen die Einschätzungen weit auseinander. Optimismus herrscht im Norden und in Bayern, wo viele Betriebe für 2026 mit steigender Produktion rechnen. Im Rest des Landes überwiegt schlechte Stimmung - besonders im Nordosten: Hier erwartet fast die Hälfte der Unternehmen einen Rückgang der Produktion, nur 17 Prozent rechnen mit besseren Geschäften.
"Stellenabbau statt Wirtschaftswende: Die Unternehmen leiden unter dem großen geopolitischen Stress", sagte IW-Konjunkturexperte Michael Grömling. Dazu kämen hausgemachte Standortprobleme - hohe Kosten für Energie, Sozialversicherungen und Bürokratie. "Ohne staatliche Reformen wird es immer unwahrscheinlicher, dass die milliardenschweren Sonderprogramme der Bundesregierung die erhoffte und notwendige Wirkung entfalten", so Grömling.
Tanasaki schrieb 30.10.25, 19:24
Dieser Monsatno Mist hat das ganze unternehmen kaputt gemacht
Tanasaki schrieb 30.10.25, 17:14
Das ist doch das was ich meine - hier werden die Bayer Aktionäre einfach nur verarscht !!!!
warum geht es nicht hoch wenn Eli Lily nach oben geht ! Es werden nur Gründe gesucht um das Ding nach unten zu drücken
keks911 schrieb 30.10.25, 17:00
auch sinnlos und auch früherBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif
Why Is FMC Dropping Today?
https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/FMC/news/
