DAX – Technisch vor dem Ausbruch?

Wie schon mehrfach betont, kommt ein Crash ohne Ankündigung. Auch ein Ausbruch lässt sich nur selten vorhersagen. Seit Sommer bewegt sich der DAX in einer Seitwärtsrange und jeder Versuch eines Ausbruchs nach oben oder unten ist bislang gescheitert. Auch die Indikatoren haben lediglich dazu geführt, dass die jeweiligen Zonen (oben oder unten) gehalten werden konnten. Die Lage hat sich aber jetzt signifikant verändert. Wir befinden uns nämlich in der besten statistischen Lage des Jahres. Somit könnte in den kommenden Tagen eine Rallye starten, die zum Ausbruch nach oben führt. Diese rein statistische Aussage setzt allerdings voraus, dass es keine neuen Störfeuer von der „Zoll-Front“ gibt. Diese Unwägbarkeit beeinflusst ohnehin die aktuelle Stimmung stärker, als sich dies in den Kursen bemerkbar macht. Sollte sich die Lage also etwas beruhigen, ist ein Ausbruch nach oben möglich und ein Erreichen der nächsten großen runden Zahl von 25.000 Punkten schnell möglich.

Dow Jones – Nur kleine Korrektur im Aufwärtstrend

Die Märkte in den USA, allen voran der Dow Jones, sind weiterhin auf dem Weg nach oben. In den letzten Tagen wurden recht kleine Kerzenkörper hinterlassen. Auch wenn es sich nicht um klassische Doji’s handelt, zeigt dies doch eine gewisse Unsicherheit bei den Marktteilnehmern. Trotzdem sollte der Dow auch hier, wie beim DAX die anstehende statistisch gute Lage nutzen können und weiter ansteigen. Die im überkauften Bereich befindlichen Indikatoren sollten bei diesem starken Trend nicht weiter beachtet werden.

Gold – Korrektur schon wieder zu Ende?

Die längst überfällige Korrektur bei Gold könnte bereits wieder ihr Ende erreicht haben. Die letzten Tage haben angedeutet, dass es den Marktteilnehmern schon wieder genug sein könnte mit der Korrektur. Eine Hammer-Formation gefolgt von einer größeren grünen Kerze deuten an, dass nun der Aufwärtstrend fortgeführt werden könnte. Allerdings sollte man sich darauf nicht blind verlassen. Einige Indikatoren haben Kaufsignale generiert, was zumindest zum aktuellen Halten geführt hat. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob der Aufwärtstrend wieder aufgenommen oder die Korrektur ausgeweitete wird. Derzeit spricht einiges dafür, dass der Aufwärtstrend fortgeführt wird.

Öl – Unterstützung hat gehalten aber es ist wieder zum Stocken gekommen

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Der untere Bereich der Unterstützung hat gehalten und Öl ist dynamisch nach oben gelaufen. Im Bereich des „gescheiterten Dreiecks“ konnte der vermeintlich neue Trend aber nicht weitergeführt werden. Somit ist Öl wieder unter Druck geraten. Auch wenn dies nicht dramatisch verlaufen ist, zeigt es doch, dass die Anleger im Öl-Markt seht nervös sind und keine eindeutige Meinung zur weiteren Entwicklung an den Tag legen. Die im neutralen Bereich notierenden Indikatoren helfen hier aktuell auch nicht weiter. Somit sollte derzeit nicht mit stark anziehenden Notierungen gerechnet werden.

Bitcoin/USD – Erneut den Ausbruch nicht geschafft

Der Bitcoin richtet sich inzwischen im Bereich zwischen rund 110.000 USD und 120.000 USD ein. Nachdem die Unterstützungszone zuletzt erfolgreich getestet wurde, gelang der Ausbruch nach oben erneut nicht. Jetzt ist die Kryptowährung wieder im Bereich der Unterstützung angekommen. Offenbar kann dieser Bereich nun erneut gehalten werden. Die Indikatoren helfen nicht weiter, da sie sich im neutralen Bereich befinden. Eine Anstiegsbewegung könnte in der anstehenden Woche wieder auf dem Plan stehen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.