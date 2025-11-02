Top-Artikel der Kalenderwoche 44/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Die Aktie vom Drohnenabwehrspezialisten DroneShield stürzt über Nacht stark ab. Nach den starken Quartalszahlen letzte Woche kommt dies mehr als überraschend.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick

Mit bis zu 16 Ausschüttungen im Jahr ist die brasilianische Bank Itaú Unibanco einer der fleißigsten Dividendenzahler der Welt. Lohnt sich hier ein Engagement?

Rigetti, Quantum-Computing-Spezialist aus Kalifornien verzeichnete im Verlauf dieser Woche bisher starke Kursschwankungen und lässt seine Anleger mit einigen Fragezeichen zurück.

Für Zahlungsdienstleister Fiserv ist zur Wochenmitte alles schief gegangen, was schief gehen kann. Der Crash der Aktie ist einer für die Geschichtsbücher!

Der Solarausrüster Enphase Energy kann sich drehen und wenden, wie er will, er stößt an der Wall Street einfach nicht auf Gegenliebe! Bietet das eine Chance?

Käufer von Seltenen Erden müssen sich laut Amanda Lacaze, CEO von Lynas Rare Earts, künftig auf höhere Preise einstellen, wenn sie eine sichere und stabile Versorgung außerhalb Chinas gewährleisten wollen.

Tesla steht nach Ansicht einiger Branchenexperten unmittelbar vor einem Durchbruch beim autonomen Fahren. Dabei geht das Unternehmen einen Weg, der sich radikal von dem vieler anderer Hersteller unterscheidet.

Siemens treibt seine Digitalisierung voran: Mit Capgemini sollen KI-basierte Lösungen entstehen, mit T-Mobile US folgt eine 5G-Allianz. Ziel ist mehr Effizienz und Wachstum.

Der Schweizer Logistikriese Kühne + Nagel muss nach einem schwachen dritten Quartal 2025 den Rotstift ansetzen. Nach dem Ende des Pandemiebooms suchen Anleger dringend nach neuen Kurstreibern.