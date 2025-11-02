Apple – Plus 290 Prozent mit unserem Schein

Apple kam in Fahrt – und wir waren rechtzeitig dabei: Mit dem Call-Optionsschein MB995H auf die Apple-Aktie erzielten wir +290 %. Ausschlaggebend waren frische Impulse direkt vom Konzern: starke Quartalszahlen, kräftige iPhone-Verkäufe und ein Dienstleistungsgeschäft auf Rekordniveau. Dazu kam ein zuversichtlicher Ausblick auf das Weihnachtsquartal – genau die Mischung, die Anlegern Vertrauen gibt und Kursbewegungen beschleunigt.

Unser Ansatz ist dabei bewusst geradlinig. Wir verfolgen die Nachrichtenlage täglich, ordnen sie ein und übersetzen sie in klare Handelsideen. Beim MB995H setzten wir auf steigende Kurse der Apple-Aktie – und der Schein vervielfachte sich, als Zahlen und Ausblick den Trend bestätigten. Entscheidend war nicht irgendein „Geheimtrick“, sondern das Zusammenspiel aus sauberer Vorbereitung, einem klaren Plan für den Einstieg und konsequenter Begleitung über die gesamte Phase des Anstiegs.