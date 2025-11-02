LVMH – der Wind hat sich gedreht

Bei LVMH hat sich der Wind gedreht – und wir haben den Moment genutzt: Mit dem Optionsschein MK55BK auf die LVMH-Aktie erzielten wir +122,41 %. Nach einer ruhigeren Phase meldete der Konzern im dritten Quartal 2025 wieder Wachstum: organisch leicht im Plus, getragen vor allem von Sephora in der Sparte Selektiver Einzelhandel. In Asien verbesserte sich die Nachfrage spürbar, die USA blieben solide, während Europa zeitweise unter schwächerem Tourismus litt – unterm Strich ein klares Aufhellen der Gesamtlage. Auch wenn Mode & Lederwaren noch unter Vorjahr lagen, fielen die Rückgänge deutlich geringer aus als zuvor. Diese Mischung aus besserem Regionenbild und starkem Retail-Beitrag war der Zündfunke für unseren Trade.

Unser Ansatz ist dabei bewusst geradlinig. Wir verfolgen die Treiber täglich, ordnen sie ein und machen daraus klare Handelsideen. Beim MK55BK setzten wir auf die Kombination aus Trendwende in den Zahlen, Rückenwind durch Sephora und stabiler Grundnachfrage in den Kernmärkten. Als die Quartalsmeldung den Kurs nach oben drehte und das Bild bestätigte, blieb unser Plan intakt – das Ergebnis: eine deutliche Vervielfachung des Scheins.

