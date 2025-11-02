ERFURT (dpa-AFX) - Thüringens CDU-Ministerpräsident Mario Voigt hat seine Partei zu einem selbstbewussteren Umgang mit der AfD aufgefordert. "Die CDU muss den Rücken gerade machen", sagte Voigt der "Bild am Sonntag". Die Union sei die bestimmende Kraft. Sie stelle den Kanzler, acht Ministerpräsidenten, ein Drittel der Oberbürgermeister und zwei Drittel der Landräte. Die Diskussion solle sich daher nicht ständig um die AfD drehen. "Dieses permanente Kreisen um die AfD als Referenzpunkt, das macht uns doch kaputt."

Entweder gehe Deutschland in die richtige Richtung unter Führung der CDU - oder "die Miesmacherstimmung der AfD" greife Raum. Zur "Brandmauer" zu der in Teilen als rechtsextremistisch eingestuften AfD sagte Voigt: "Ich halte das für einen untauglichen Begriff, der ist angstgetrieben, der ist passiv, den braucht es nicht."